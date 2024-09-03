港姐2024｜倪樂琳化身女拳王　王汛文獲黎芷珊點名讚有潛質做主持

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》今（3日）、明（4日）兩集播出菲律賓碧瑤篇，前輩黎芷珊聯同港姐師姐彭慧中，帶領2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡玩轉菲律賓碧瑤。



2號倪樂琳

2號倪樂琳

3號王汛文

3號王汛文

4號謝淑怡

4號謝淑怡

今晚一集，三位佳麗首站去到約翰海軍營拜會國家級運動員Sandi，Sandi是馬拉松及障礙賽運動員，更是Skyrunning天空跑健力士世界紀錄保持者，Sandi帶她們親親大自然齊齊騎馬在深山中穿梭，眾多馬匹當中只有一隻白馬，引來三位佳麗爭住要騎，最終2號倪樂琳靠猜拳贏得騎乘權，相當Lucky。之後眾人移師運動場400米跑步比賽，3位佳麗和彭慧中以接力形式挑戰單拖上陣的Sandi，Sandi還賣大包讓她們先跑50米，港姐隊最終會否勝過國家級運動員？節目自有分曉。

三位佳麗感情好好。

拜訪國家級運動員Sandi。

2號倪樂琳靠猜拳贏咗白馬騎乘權。

菲律賓是著名的選美之都，製作組請來菲律賓跨性別選美比賽冠軍AR Duque，傳授三位佳麗擺Pose和行Catwalk的技巧，AR Duque還會教她們由笑臉秒變Cool樣的技巧，令她們獲益良多。三位佳麗與碧瑤著名唱作歌手 Ingrid一起Jam歌，身為鋼琴家的4號謝淑怡負責彈琴大顯功架，而且她不只琴技了得，就連唱歌都很有水準，名副其實「港姐好聲音」。

田徑場上激戰，邊個會贏？

菲律賓跨性別選美比賽冠軍AR Duque分享選美心得。

菲律賓跨性別選美比賽冠軍AR Duque分享選美心得。

4號謝淑怡大晒琴技，但原來佢連唱歌都好好聽，絕對係「港姐好聲音」。

明晚一集行程十分豐富，三位佳麗向泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學打泰拳，三位佳麗換上背心短褲、戴上拳套化身女拳王，訓練擊拳、踢腿等泰拳動作，最後三位進行打沙包比拼，拳拳到肉兼腳腳有力，最終哪位會勝出？今晚還有很多文化活動，她們除了會體驗穿菲律賓民族服飾，以及跟原住民學跳民族舞外，還會走訪織布工房齊齊化身「織女」。

跟泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學打泰拳，大家都拳拳有力，腳腳有勁呀！

跟泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學打泰拳，大家都拳拳有力，腳腳有勁呀！

着民族服飾跳民族舞。

王汛文着民族服飾跳民族舞。

着民族服飾跳民族舞。

行程尾聲，大家去到郊外野餐盡數心中情，提到三位佳麗都有入行的意向，身為大前輩的芷珊傳授心得：「你哋一定要主動，同埋裝備好自己，譬如你話鍾意做戲，你要睇好多戲、好多劇集，你唔做多啲功課，到你要用嘅時候，你會唔夠嘢攞出嚟。」之後芷珊點名大讚3號王汛文：「佢做足功課，所有被訪者佢事前上網check晒，你可以嘗試吓做主持或者司儀工作。」

野餐盡訴心中情，芷珊大讚3號王汛文有潛質做主持。