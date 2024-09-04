9月韓劇《于氏王后》劇本重寫90次　《好搭檔》池承炫變國民渣男

近日韓劇檔有不少人氣作品，Viu Original原創韓劇走勢凌厲，其中《完美的家族》、《好搭檔》和《凌晨兩點的灰姑娘》即將邁向高潮！以下四部本月必煲韓劇題材包羅萬有，無論你鍾情古裝題材、法庭廝殺、甜蜜浪漫，還是懸疑驚心，總有一部能夠勾起你的追劇慾望！

Viu Original原創韓劇《完美的家族》講述孤兒崔善熙（朴柱炫飾）被崔真赫（金炳哲飾）和河恩珠（尹世雅飾）夫婦收養後，一直過著幸福美滿的生活；直至她捲入朋友京浩（金永大飾）的死亡事件，相關人等不是失蹤就是葬身火海，圍繞她的黑幕也被逐步揭開，一個完美得可怕的家庭即將崩塌⋯⋯

《完美的家族》

除了金炳哲和尹世雅二度搭檔，朴柱炫與金永大也是繼古裝劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》後再度合作，對此朴柱炫笑言二人默契極佳：「我和永大成為了好朋友，這次他從韓服換成校服，讓我覺得我好像重生了。」她亦透露劇情將會出現不同反轉，呼籲觀眾死守直播！

《好搭檔》講述最強國民離婚律師車恩京（張娜拉飾）和新晉律師韓宥利（南志鉉飾）在一次又一次的磨合中，漸漸成為最佳拍檔的故事。劇中車恩京慘被丈夫金智尚（池承炫飾）背叛，讓不少觀眾看得牙癢癢；近日電視台乘勢發布了一則池承炫代替渣夫公開道歉的影片，隨即引發網民熱討，池承炫也因而人氣急升！他受訪時表示：「其實智尚很愛錫妻女，他總是支持著成功的恩京，但是他也因此越來越疲憊和孤獨。」《好搭檔》將在9月20日迎來大結局，香港觀眾可以透過「黃Viu」收看。

池承炫在《好搭檔》榮升國民渣男。

《好搭檔》車恩京（張娜拉飾）

愛情韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》講述奉行現實主義的允瑞（申鉉彬飾）與愛情至上的柱元（文相敏飾）本來是對感情穩定的愛侶，某天允瑞得知柱元的真正身份是「富三代」後，竟爽快收下柱元母親給予的紅包然後狠飛男友，逼使柱元立即展開求愛大作戰！

《凌晨兩點的灰姑娘》甫開播便在韓國各大討論區收獲大量好評：「光是視覺效果就賞心悅目」、「清新可愛的化學反應讓人心情變好」，不少觀眾大讚申鉉彬和文相敏CP感十足，加上文相敏完美演活年下男的可愛感覺，為劇集生色不少！

《凌晨兩點的灰姑娘》甫開播便在韓國各大討論區收獲大量好評。

《于氏王后》以高句麗時代為背景，講述國王（池昌旭飾）意外駕崩，于氏王后（全鐘瑞飾）來不及哀悼丈夫之死，就要解決面臨廢位的重大危機，宰相乙巴素（金武烈飾）、三王子（李洙赫飾）以及王后的親姊姊于順（鄭柔美飾）無一不對王位虎視眈眈；暫時掌握權力的于氏設法在24小時內將設立新國王，維持政局平穩，權利鬥爭一觸即發！

《于氏王后》在三年半裡重寫了90次。

《于氏王后》雲集多位實力派演員共同演出，導演鄭世教透露劇本早於2011年便已經著手準備，只是一直等待拍攝時機：「這是我在擔任《終極武器》副導演之前就寫的作品，但後來決定改為以OTT電視劇形式製作，所以才會推出8集。正如大家所知，關於于氏王后的歷史資料並不多，所以我也很好奇為什麼這個女人會當了兩次王后。」編劇李炳學更透露，《于氏王后》在三年半裡重寫了90次，可見製作用心！他亦補充道：「每集的結局和開頭都非常精彩，對此我感到很自豪。」