同居少女諸事卜｜193爭「雲」爭輸阿Dee　爆對方現實獨特擇偶口味

由雲浩影（Cloud）、吳家忻（kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）及林德信等主演的Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》，故事講述三位同居女生所遇到的不同愛情問題，當中Cloud便要周旋於193與阿Dee的三角關係，劇中193更向Cloud求婚，但因Cloud心繫阿Dee，最終193慘食檸檬；然而現實中，阿Dee自嘲沒可能爭女爭贏193 ！

劇中Cloud要周旋於193與阿Dee的三角關係。

193更向Cloud求婚，但因Cloud心繫阿Dee，最終193慘食檸檬。

阿Dee抱得美人歸。

阿Dee與193同屬男團ERROR成員，早已默契十足，今次在劇中他們飾演「情敵」，有不少對手戲，阿Dee笑言：「我同193爭女？代表戲劇，係假嘅，仲要話係我爭贏，邊有可能，現實世界係唔會發生，因為我同3哥出trip，feel到差別待遇，大家都係男仔，但女士們對大家真係有差別待遇，多你20cm係唔同，高大就鑿住靚仔，有才華都冇用。」

193呢個look好靚仔。

阿Dee與193今次在劇中他們飾演「情敵」，有不少對手戲。

193就斬釘截鐵表示二人在現實中絕不會爭女：「現實中我哋唔會爭，佢（阿Dee）鍾意黑人，有紋身、瘦啦、ABC嗰啲，我覺得呢類太激進，我比較鍾意溫文爾雅、白白淨，同阿Dee係相反，我鍾意文靜、乖巧，聽我講多啲，阿Dee鍾意控制佢、鬧番佢轉頭嘅。」

193斬釘截鐵表示與阿Dee在現實中絕不會爭女

劇中193向Cloud求婚

在劇中首次跟Cloud合作，二人大讚Cloud很有演戲天分，更異口同聲指被Cloud「口才」嚇一跳，阿Dee指：「第一次同Cloud合作，估唔到佢表面斯斯文文，其實講嘢都幾寸，不過佢好玩，意外地發現佢幾有天分做戲，佢除咗唱歌之外，可以考慮做多啲戲。」193就指：「Cloud第一次做戲都做得幾好，冇乜NG，睇得出都做足功課，係平時喺戲外搶口咗少少。」

阿Dee自嘲現實中沒可能爭女爭贏193 ！

193劇中慘食Cloud檸檬。

Cloud則自言首次拍劇感覺有點緊張：「之前參與過《深宵閃避球》拍攝，未算係主角，今次拍攝有幾版幾版紙對白，有好多感情戲，亦係第一次有感情戲，所以比較緊張，都擔心會連累對手NG，但好開心，佢哋全部好好，冇畀到壓力我，同阿Dee拍攝更是非常順利，佢係一個好有經驗演員，所以提點咗我好多。最大挑戰係同阿Dee嘅分手場口，因為要拍好多個鏡頭，好難Keep住情緒，但阿Dee好好戲，我好被佢帶動。」問到現實中，可有試過同時被兩位異性追求？她笑說：「自己唔係好多人追，但如果要揀，會以性格行先，講感覺。」

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