法證先鋒6｜陳熙蕊演活情緒病人趙心嵐的憂鬱　網民讚演技大進步

現年30歲的陳熙蕊（Blossom），最近於熱播劇《法證先鋒6》中飾演患有精神分裂症的趙心嵐，劇中她演技獲得網民大讚。陳熙蕊劇中除了飾演有情緒病人士外，還有飾演被侵犯的人及殺人兇手。

陳熙蕊劇中除了飾演有情緒病人士外。(ig@blossom0911)

陳熙蕊還有飾演被侵犯的人及殺人兇手。(ig@blossom0911)

日前陳熙蕊為了好友曾梓謙（朱樂洺飾）而殺死他前女友彭倩玟（利穎怡飾）一集已經播出，亦引起了不少的迴響。陳熙蕊在社交平台發長文細訴法證6的「拍後感」及心路歷程，更指看完故事便哭了：「剛剛收到法證先鋒6趙心嵐這個角色，我的心裡真是無比的激動！第一次和我戲劇老師分析呀嵐和謙，從頭到尾一起講述角色的故事的時候我便哭了。」

陳熙蕊為了好友曾梓謙（朱樂洺飾）而殺死他前女友彭倩玟（利穎怡飾）一集已經播出。(ig@blossom0911)

陳熙蕊續說，說到與拍檔朱樂洺的故事：「一開始感覺像是和呀嵐這個靈魂溝通，我感受到她的痛她的無奈對阿謙的愛意對他上司的恨義對這個世界的失望。 她的故事感動了我我希望我能變成她希望她和阿謙故事能感動大家。在呀嵐心目中呀謙便是他的白馬王子，全個世界都不相信她的時候他是唯一相信她的人還幫她殺了那個侵犯她的上司。即是全個世界的人都反對還堅持著守護自己愛的人兩個憂鬱症患者為了對方走向偏激幫助對方而交換殺人的感人故事。呀嵐和呀謙的故事在我心裡留下了一個很深刻的位置。感恩收到一個這樣感動到我嘅劇本，感恩有朱樂洺這好拍檔，感恩找我做這個角色的監製鐘澍佳導演。希望社會更關注弱勢社群的發聲，也希望可以從呢個故事引發到觀眾對精神病患的深思，更希望呀嵐和呀謙這段刻骨銘心的愛情故事能夠感動到大家。」

陳熙蕊說到與拍檔朱樂洺的故事。(ig@blossom0911)

不少的網民都大讚陳熙蕊演得很好：「眼睛很有靈氣，笑的時候好甜美，傷心的時候很憂鬱，加油」、「演的太好了趙心嵐」、「演技有很大的進步」、「演的真好熙蕊」、「要加油加油再加油。我知道你是非常有潛力的。你就是下一個文詠珊，楊怡」、「小姐姐演的真的好好看看到最後交換殺人真的眼淚都流下來了」、「趙心嵐，演技好好哦，眼神中演出了憂鬱的美」……等。陳熙蕊亦有回覆感謝網民的支持。

不少的網民都大讚陳熙蕊演得很好。(抖音@香港小姐熙蕊Siri)

不少的網民都大讚陳熙蕊演得很好。(抖音@香港小姐熙蕊Siri)

不少的網民都大讚陳熙蕊演得很好。(抖音@香港小姐熙蕊Siri)

不少的網民都大讚陳熙蕊演得很好。(抖音@香港小姐熙蕊Siri)

不少的網民都大讚陳熙蕊演得很好。(抖音@香港小姐熙蕊Siri)