法證VI｜蔣祖曼為角色瘋狂減磅　倪嘉雯難忘天台戲一個動作險墮樓

由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》），由鍾澍佳（佳導）擔任總監製、黃國輝擔任監製，主要演員有黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等。

Joman呢幕型到裂。

上天係會回報努力嘅人，睇Joman條腰就知。

上天係會回報努力嘅人，睇Joman條腰就知。

Joman呢幕型到裂。

昨晚（3日）一集，井Sir（袁偉豪飾）等人雖仍未調查出水晶燈殺人事件幕後主腦，但深知自己才是兇手真正目標的Nana（蔣祖曼飾）早已認定是李王愛蓮（林漪娸飾）所為，遂召開記招隔空向李太宣戰…根據劇情，Joman與漪娸姐有不少衝突場面，由於二人同為好戲之人及霸氣十足，故每場VS戲均甚有睇頭兼戲味十足。

Joman呢幕型到裂。

Joman呢幕型到裂。

Joman呢幕型到裂。

Joman呢幕型到裂。

談到與老戲骨漪娸姐高手過招鬥氣場，首度與漪娸姐合作的Joman笑言起初好驚，但經過數次交手後即愛上漪娸姐：「原來佢表面睇雖然好嚴肅，但實際係超Nice超專業，雖然我同佢係拍攝時先見面，但因為佢好溫柔、好親切，所以大家一嚟就有研究劇本同係咁交流。我記得有場佢情緒起伏都幾大嘅戲，但無論係近鏡定只係背對鏡頭主力畀戲我，佢每次都可以好精準咁拿捏到個情緒，真係好佩服，我好鍾意漪娸姐呀！」

漪娸姐一秒變臉都好正。

Joman個角色都有佻皮一面。

Joman個角色都有佻皮一面。

Joman是次飾演的Nana其實頗為立體，除要不時展露作為國際超模的霸氣及型格面外，又要偶爾展現驚青、冒失及佻皮面，勁有發揮。前晚（2日）一襲露腰裝不但展現超幼蛇腰，馬甲線亦是清晰可見。Joman受訪時坦言開拍前沒有為角色刻意操線條，反而有Keep住節食和運動去維持角色所需的瘦削身形：「當時除咗停晒所有澱粉質同糖，都有做吓HIIT或者帶氧運動同拉筋，我嗰時開工喺酒店有預備到一Set啞鈴，總之要保持體態，都係要管住個嘴，同埋邁開你嘅雙腿。」

葉泓聲飾演嘅銷售員，死相好矚目。

葉泓聲飾演嘅銷售員，死相好矚目。

葉泓聲飾演嘅銷售員，死相好矚目。

Carmen今次飾演嘅角色除咗超大負能量，仲要好易暴躁同諗埋一邊。

Carmen今次飾演嘅角色除咗超大負能量，仲要好易暴躁同諗埋一邊。

至於昨晚一集新單元個案「針筒殺人事件」中，銷售員文樂德（葉泓聲飾）被發現倒斃於後巷，半裸的上身更甚有儀式感地插了大量針筒，死得矚目。正當Dr. Fan（蔡潔飾）及井Sir等為搜尋真兇苦惱不已之時，冼陽（關楚耀飾）向Dr. Fan投訴其介紹給自己的護士阿瑩（倪嘉雯Carmen飾）行徑古怪，似是涉及「針筒殺人事件」。

仲有嚴重嘅社恐、唔想面對人群。而Carmen全程亦演繹得好自然。

仲有嚴重嘅社恐、唔想面對人群。而Carmen全程亦演繹得好自然。

仲有嚴重嘅社恐、唔想面對人群。而Carmen全程亦演繹得好自然。

仲有嚴重嘅社恐、唔想面對人群。而Carmen全程亦演繹得好自然。

最終東窗事發的阿瑩逃跑至天台、並危站於高達17層樓的大廈天台邊緣與Dr. Fan對峙，備受嚴重濕疹問題困擾長達二十多年的阿瑩，全程含淚激動申訴多年來被頑疾纏身的痛苦，除了痕癢及疼痛難當，朋友及途人的歧視及疏離亦令阿瑩心痛不已，從而對家人及社會充滿怨恨，更企圖自盡結束痛苦一生…

Carmen完全做到嗰種神經質又失魂落魄嘅感覺。

呢個鏡頭話咗畀大家知，Carmen同蔡潔真係身處好高嘅天台度拍，Carmen仲要大部分時間都企喺外圍度係咁講對白。

呢個鏡頭話咗畀大家知，Carmen同蔡潔真係身處好高嘅天台度拍，Carmen仲要大部分時間都企喺外圍度係咁講對白。

Carmen呢幕嘅演出頗有感染力，不少網民讚她演技有進步。

昨晚阿瑩危站天台場口其實齋看已十分緊張，Carmen坦言拍攝時雖然做足安全措施，但一眾幕後同事也一再戥她牙煙：「因為我真係企喺天台外面度拍，雖然我有吊威也，但因為嗰度風好大，工作人員都驚我會企唔穩。我好記得拍嗰陣我一路講一路向後褪，突然間我見到有工作人員係咁同我揮手，原來佢哋驚我越行越後會真係跌咗落去，嚇死佢哋。」

Carmen呢幕嘅演出頗有感染力，不少網民讚她演技有進步。

Carmen呢幕嘅演出頗有感染力，不少網民讚她演技有進步。

Carmen呢幕嘅演出頗有感染力，不少網民讚她演技有進步。

感覺到Carmen個角色病發時真係好痕。

感覺到Carmen個角色病發時真係好痕。

本身並沒有畏高的Carmen，坦言很開心能於實景天台進行拍攝：「咁樣好幫到我投入個角色，我情願真做，好過喺綠幕度做，可能我比較新，我仲係好需要個環境帶到個感覺畀我。」談到有指她天台一幕演得很好，Carmen除謙稱自己尚有很多改善空間，並感激監製及導演的貼心安排：「嗰場本來係wide shot，但因為我當時一講對白已經開始自憐，導演同監製見到即刻好快再緊接拍tight shot，好多謝佢哋咁貼心。嗰吓我真係完全代入咗個角色，我邊講對白邊覺得好痛心同絕望。」

連背脊嘅「濕疹妝」亦係一絲不苟。

連背脊嘅「濕疹妝」亦係一絲不苟。

Carmen呢幕天台戲全程有威也吊住，大家唔使太擔心。

除了天台這個場景，Carmen又感激劇組認真的「濕疹」化妝及近乎密不透風的服裝造型，亦讓她更易代入角色的苦況：「呢個濕疹妝其實要化好幾個小時，因為頸、心口、背同手臂全部都化。我好記得自己一化完妝照鏡都覺得好心噏，我幻想到一個廿幾歲嘅女仔、一個仲應該喺貪靚年紀嘅女仔，見到自己咁會有幾咁痛。服裝上，就算我著護士服，入面都會有件樽領打底嚟到遮濕疹，同人約會時又要摟住頸巾遮，呢啲都好幫到我代入角色。」

Carmen呢幕天台戲全程有威也吊住，大家唔使太擔心。

Carmen呢幕天台戲全程有威也吊住，大家唔使太擔心。

今晚一集截屏預告，劇情將披露阿瑩點解會對阿德動殺機。

今晚一集截屏預告，劇情將披露阿瑩點解會對阿德動殺機。

談到網民大讚其是次演出與過往比較大有突破，Carmen坦言除了是首度演這類型角色，角色也與其自身性格相差很遠：「我本身係一個嘻嘻哈哈嘅人，而之前啲角色都會偏向做開心嘅女仔，今次呢個角色真係完全相反。我好記得我拍呢套劇時，我真係幾乎冇乜笑過，頂籠同心儀男仔食飯嘅戲會笑吓，但都要笑得好內斂。」

今晚一集截屏預告，劇情將披露阿瑩點解會對阿德動殺機。

Carmen喺呢套劇一出場，又再惹來唔少網民大讚佢似陳自瑤。