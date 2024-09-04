「燈芯絨大王」千金江鈺琪為囝囝舉行百日宴　產後受傷仍要撐拐杖

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，家住飛鵝山過億獨立屋，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在2022年12月舉行盛大婚禮，當時除了有一班富家千金公子擔任兄弟姊妹團，包括已故賭王何鴻燊之子何猷亨、林建岳女兒林心兒等，更請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱！江鈺琪在去年11月宣布懷孕喜訊，今年5月初順利產子，而在BB出世當日，郭家更雙喜臨門，郭浩泉的馬匹「美麗邂逅」在賽事中勝出，可見BB認真好腳頭！日前江鈺琪同郭浩泉為囝囝Aden舉行百日宴，她在IG曬出一家三口的溫馨合照，並寫道：「My greatest blessing and gift. 」

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金。（IG@kongyuki）

2022年12月舉行盛大婚禮。（IG@kongyuki）

賭王何鴻燊之子何猷亨、林建岳女兒林心兒等擔任兄弟姊妹團。（IG@kongyuki）

過大禮！（IG@kongyuki）

最美孕婦！（IG@kongyuki）

今年5月初順利產子。（IG@kongyuki）

日前江鈺琪同郭浩泉為囝囝Aden舉行百日宴。（IG@kongyuki）

現場以大量氣球佈置。（IG截圖）

背景板上有各種動物公仔。（IG截圖）

會場。（IG截圖）

相中所見，現場以大量氣球佈置，背景板上有各種動物公仔，並以粉藍色為主調，而會場內亦設有大型背板，寫有「Baby Aden’s 100 Days Celebration」江鈺琪同老公郭浩泉抱着囝囝合照，一家三口幸福美滿，雖然BB被遮眼，但仍可見皮膚白白十分可愛！不過由於江鈺琪產後短短兩個月就不幸受傷，左腳需要打石膏，現時仍要撐拐杖行路，但可見她已成功修身，而且面色紅潤，狀態不俗！

一家三口合照。（IG@kongyuki）

江鈺琪仍要撐拐杖。（IG@kongyuki）

百日宴！（IG@kongyuki）

江鈺琪早前曬出一張與馬龍的合照，相中所見，一身Casual look的馬龍着住拖鞋，面帶笑容合照，令不少網民大感驚喜。（IG截圖）