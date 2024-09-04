「燈芯絨大王」千金江鈺琪為囝囝舉行百日宴 產後受傷仍要撐拐杖
撰文：董欣琪
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有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，家住飛鵝山過億獨立屋，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在2022年12月舉行盛大婚禮，當時除了有一班富家千金公子擔任兄弟姊妹團，包括已故賭王何鴻燊之子何猷亨、林建岳女兒林心兒等，更請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱！江鈺琪在去年11月宣布懷孕喜訊，今年5月初順利產子，而在BB出世當日，郭家更雙喜臨門，郭浩泉的馬匹「美麗邂逅」在賽事中勝出，可見BB認真好腳頭！日前江鈺琪同郭浩泉為囝囝Aden舉行百日宴，她在IG曬出一家三口的溫馨合照，並寫道：「My greatest blessing and gift. 」
相中所見，現場以大量氣球佈置，背景板上有各種動物公仔，並以粉藍色為主調，而會場內亦設有大型背板，寫有「Baby Aden’s 100 Days Celebration」江鈺琪同老公郭浩泉抱着囝囝合照，一家三口幸福美滿，雖然BB被遮眼，但仍可見皮膚白白十分可愛！不過由於江鈺琪產後短短兩個月就不幸受傷，左腳需要打石膏，現時仍要撐拐杖行路，但可見她已成功修身，而且面色紅潤，狀態不俗！
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