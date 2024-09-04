愷樂自羅志祥風波後罕開腔澄清BB性別　轟前友人賣友求榮嫌犯係…

有「蝴蝶姐姐」之稱的台灣藝人簡愷樂，自2020年被指是介入前老闆羅志祥與周揚青的第三者後，徹底從幕前神隱，僅在好友黃鴻升（小鬼）離世時出Po悼念。近日她卻分享一張BB超聲波照片，留言：「Hello 9月」宣布做媽媽，回歸演藝圈更加遙遙無期。

愷樂自四年前的羅志祥風波後，就神隱多時，徹底消失於演藝墨。（IG圖片）

愷樂日前久違多時發文，貼出一張BB超聲波照片。（IG@butterfuly092288）

小鬼離世時，愷樂發文悼念，自此就繼續消失，狀況成謎。（IG@butterfuly092288）

懷孕消息傳出後，不少人都喜見愷樂過新生活及恭喜她，她開腔：「謝謝你們💗好感恩」有媒體就說訪問了愷樂的「友人」，友人稱愷樂懷的是女兒、下月出生，她嫁予上海醫師，但對方不想她復出幕前等等。報道刊登後，平日極好脾氣的愷樂，竟激罕動怒，並自風波4年後首發長文，炮轟不實報道，且狠批有人「賣友求榮」！

愷樂今午（4日）發長文，竟大動肝火，轟有人「賣友求榮、愛扮演受害者博關注同情」！

愷樂澄清全文：「和前友人已許久未曾有任何聯繫，不知為何要一直爆料捏造假消息？也許想以此來維繫與媒體間的交情，但需要用不實的內容來換取？賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改，不然大概率會對號入座跳出來大炒一波新聞求熱度。但很抱歉現階段的我照顧寶寶，連覺都沒時間睡，不會配合你😅我先去照顧兒子了👋🏼👋🏼」

愷樂變相透露，指BB已出世並且是兒子，反駁「爆料友人」的說法。（Threads@butterfly092288）

從文中所見，愷樂表示兒子已出生，即代表「友人」口中所講的「懷的是女兒」、「下月預產期」通通相反。至於「友人」是誰，留言極多人推測是人稱「小甜甜」的張可昀，她21年與宋晉賢結婚並誕下女兒米苔目，但23年離婚，目前是單親媽媽。由於近年負面新聞不少，她離開台灣演藝圈，早前宣布移居廈門。