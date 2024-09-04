香港小姐2024｜王汛文奪「友誼小姐」喜極而泣　有信心打破魔咒

《2024香港小姐》在今（4日）於電視城舉行首晤「最上鏡小姐」評判活動以及公布「友誼小姐」獎項，最終由3號王汛文（Candice)奪得，開心的她喜極而泣。

候選佳麗出席活動。（梁碧玲攝）

一眾候選佳麗早前已為「友誼小姐」獎項作投票，最終由3號王汛文（Candice)奪得，隨即其在台上喜極而泣，而各佳麗亦非常替她感到開心。

Candice在台上喜極而泣。（梁碧玲攝）

獲獎的Candice在接受《香港01》訪問時就表示：「好感動好開心，一路都係一個好興奮嘅狀態。（平時帶好多歡樂俾大家？）係呀！平時好鍾意搵偈傾，氹吓佢哋開心，佢哋笑容好燦爛好靚，如果氹佢哋笑嘅話望到我都有眼福。」而提到過去獲得「友誼小姐」獎項難入到三甲，甚至很快遭到淘汰，她就二話不說：「贏咗『友誼小姐』就俾咗一個信心我，所以我覺得我當日可能會因為咁自信心爆棚，如果我自信心爆棚嘅話，咁狀態就一定好，如果狀態好嘅話就會贏㗎啦。」口才相當了得。

Candice口才相當了得。（梁碧玲攝）

另外，她亦不覺得獲得「友誼小姐」獎項就是勝算不高：「我覺得如果你係一個普通人，你嘅社交能力好好，你都係友誼小姐。但係如果你係一個絕世美人，你社交能力又好好，你都係友誼小姐，點解我唔可以係絕世美人加友誼小姐呢？（對於決賽有冇信心突破魔咒？）有機會嘅，我亦唔覺得呢個係一個魔咒，我覺得如果你去睇重呢件事情嘅話，佢就會影響你嘅心態。但係我覺得歷史就係歷史，依家就係依家，所以我唔會俾佢影響到我心態。」

Candice坦承平時帶好多歡樂俾大家。（梁碧玲攝）

Candice有信心突破魔咒。（梁碧玲攝）

續問到決賽將至目前備戰心態如何時，她就表示：「盡量睇書搵一啲時間去冷靜自己，停落嚟觀察多啲，唔好太關注自己個度。因為我覺得有時候如果太專注係自己嘅話，就會冇自信或者俾其他嘢影響咗，所以有陣時適當地抽離一下現狀，觀察大局都幾好。」另外在問到看好那一位候選佳麗進入三甲時，她就表示8號盧凱怡（kerry)：「佢一上台嘅時候好耀眼，我一望到佢真係離唔開。（點睇2號倪樂琳係冠軍熱門？）我覺得佢應該都會入三甲，上鏡又靚真人又靚，談吐又好，人又善良，真係非常之好。」