Jeremy為生日展影嘅靚相。(葉志明攝)

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)牛一將至,後援會除咗為佢舉行大型生日會外,又喺旺角商場舉辦生日展,並以「Voyage to the New Era」為主題,施行魔法與Unicorn展開一趟奇幻歷險。今年生日展繼續有Jeremy嘅歌衫展出,而紀念品方面,不得不大推「絮語匙扣」,事關裡面有6條Jeremy 錄製嘅聲音「辛苦晒啦,你已經做得好好」、「掛住我嘅時候就一齊施一個魔法啦」、「最新我發現我嘅MBTI變得同你一樣,都係LOVE」⋯⋯ 句句都冧到入骨,絕對係Unicorn必儲item。

