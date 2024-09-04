香港小姐2024｜程姜月自覺笑容最吸睛　睇好2號倪樂琳：好鍾意佢

《2024香港小姐》在昨（4日）於電視城舉行首晤「最上鏡小姐」評判活動以及公布「友誼小姐」獎項，最終由3號王汛文（Candice)奪得，而13號程姜月（Dolores)在接受《香港01》訪問時，都大方坦率有投對方一票，揚言她是開心果。

一眾候選麗狀態大勇。（梁碧玲攝）

今年「最上鏡小姐」獎項評判由曹敏莉、陳法蓉、朱凱婷、翁嘉穗以及劉倩婷擔任，她們均表示在比賽過程中控制好心態最為重要。而問到Dolores覺得「最上鏡小姐」需具備甚麼標準時，她就表示：「一定係笑容好甜美同埋好上鏡，因為有啲人係真人靚過上鏡，但有啲人係上鏡靚過真人，所以都要睇評判嘅標準係咩。（你覺得自己最優勝喺邊度？）可能係笑容。」

Dolores笑容甜美。（梁碧玲攝）

而提到她抱持佛系心態參賽，給人一種沒有信心的感覺，她就回應表示：「我覺得因為大家追求嘅嘢都唔一樣，可能有啲人嚟參賽就一定要攞冠軍，但對於我嚟講最重要嘅係呢個過程。我覺得經歷重要過結果。（你自己對入三甲有冇信心？）一般啦！」續問到在「我最喜愛佳麗」投票活動上，她早前曾表示會扮可愛作賣點，提到有何招式時，她揚言：「笑容囉（多笑），俾人一種親近嘅感覺。」還偶爾搭配可愛動作吸引大家喜愛。

3號王汛文（candice)奪得「友誼小姐」獎。（梁碧玲攝）

對於3號王汛文（candice)奪得「友誼小姐」獎，她亦非常開心：「押中咗，佢非常之Nice，佢對大家都好好，佢成日關心我哋，同埋佢平時係一個好搞笑好開朗好活潑嘅人，大家覺得佢好似一個開心果，有佢喺度我哋都覺得好開心。」

Dolores睇好2號倪樂琳（Ellyn)。（梁碧玲攝）

另外，她對2號倪樂琳（Ellyn)奪冠軍充滿信心：「我好鍾意佢，佢性格真係好好。佢又靚口才又好，各方面都好，所以我都支持佢，我睇好佢。」