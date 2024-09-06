陳懿德首登台唱歌完歌手夢　自爆曾報名《聲夢傳奇》：冇去到面試

「東張女神」陳懿德（德德）上月為TVB《2024巴黎奧運會》擔任主持，其表現受到外界一致稱讚，德德除了主持了得，其實也非常唱得，最近她在社交網分享第一次登台唱歌的影片，事後她接受《香港01》 訪問表示：「第一次出埠登台，澳門主辦方嗰邊超好，超信任我搵咗我兩日去唱歌，本身《情非得已》同埋《隆重登場》都唔係我最熟悉嘅歌，我嘅飲歌通常都係好sad，所以就揀咗呢兩首歌。」

陳懿德（德德）上月為TVB《2024巴黎奧運會》擔任主持，其表現受到外界一致稱讚。(IG圖片）

陳懿德在社交網分享第一次登台唱歌的影片。（IG圖片）

自爆報名《聲夢傳奇》冇收到通知

講到演唱《隆重登場》時有否勁歌熱舞，她表示：「唱呢首歌嘅時候冇，《全城一叮》嗰陣時有唱過嘅，嗰陣時有埋跳舞，但係太難，留返下次熟練啲嘅時候先。」她繼續指收到主辦方邀請已經非常興奮，並表示：「唱歌其實由細個已經好鍾意，一開始最先參加嘅比賽係《聲夢傳奇》，但係冇通知就冇去到面試，今次係完咗我嘅夢想試到做歌手嘅滋味。」

陳懿德唱《情非得已》同埋《隆重登場》。（受訪者提供）

她續指以前有考聲樂八級，更笑言：「有唱過Opera但真係冇試過登台或者喺觀眾面前表現唱流行曲。」另外她坦言今次在澳門演出感受到觀眾氣氛很好，而且也有好友專誠從香港去澳門欣賞自己的表演。她透露即將有新節目《2024香港小姐女．遊記》推出，以及星期六即將會出席奧運運動員的活動與大家見面！