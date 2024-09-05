鄭梓浩列五點澄清被指控食軟飯買壯陽藥　前女友霸氣回應：大話精

《中年好聲音2》11強止步的前歌手鄭梓浩（Brian，原名鄭家駒）較早前被前女友Grace控訴是渣男，其前女友更向傳媒透露有關於一直供養鄭梓浩，期間更試過豪花數百萬助另一半圓歌手夢，甚至為鄭梓浩還超過50萬的卡數及屋租，以及負責有關於他大仔肌肉萎縮醫療費。而當中最驚人的是Grace指出他有小三小四，幾名女性都有付大額金錢予男方，鄭梓浩自稱「中咗COVID影響到性無能」要服食壯陽藥，她直言多年來已經受盡渣男的折磨，所以決定發聲。自消息曝光後鄭梓浩恐怕形象插水，牽連到大量歌迷會脫粉，所以他今天早上透過粉絲群組反駁有關指控，並列五點澄清。

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》再入行。（IG：@bc_brian_bc）

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》獲TVB簽約做藝人。（IG：@bc_brian_bc）

鄭梓浩列五點澄清被指控食軟飯買壯陽藥

鄭梓浩列五點澄清：

第一點：有關於片中談及出軌的內容，本以為與前女友Grace分手後可以回到朋友關係，所以還有跟對方聯絡，但作為男性就當自己錯，不希望與她計較，其實一早已經與對方說分手。

第二點、有關於「小三」提供性服務，其實根本就沒有這個人出現，至於回到內地做抖音的場地也是公司的直播間，在場的公司同事可以做證。

第三點、壯陽藥純粹亂講。

第四點、有關於前女友Grace指出錢出力幫助尋回歌手夢想，其實分手的最終原因是因為大仔生病，以及她反對大仔回內地就醫，其實在醫院的期間不斷來電騷擾。

第五點、回到內地發展做直播每周三次，如果前女友Grace真的如所說的給予幾百萬費用，自己還需要這麼勤力做直播嗎？若果真的會內地做直播，也是純粹為了努力賺錢醫治大仔的病。

鄭梓浩有不少FANS。（IG：@bc_brian_bc）

對於鄭梓浩列五點澄清，他的前女友Grace直言對方是大話精，並表示「小三」影片是在2022年12月4日所拍攝，另外有關於分手，提出分手是2023年12月21日，說謊的理由諸多狡辯，而且慣性說謊。提及買壯陽藥一事，她透露作為鄭梓浩前經理人李祖偉也一早之情，再次強調自己所說的是事實，並沒有誣蔑對方。

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》再入行。（IG：@bc_brian_bc）