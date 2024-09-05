台灣小清新歌手魏嘉瑩同天后ELLA合作新歌　唱出旁觀者傷痛的心情

台灣歌手魏嘉瑩（小魏）今年上半年與《BOOM！怪物星人》的團員們走遍各地，最近終於推出個人蘊釀已久的新單曲《時光從不溫柔》，這也是為電視劇《你好，我是接體員》量身打造的歌曲，並找來陳嘉樺（ELLA）一同演繹，唱出作為旁觀者想接住每一顆傷痛的心的心情。這首歌的MV也以兩人的視角帶著觀眾看到進入「時光理容院」四組客人的故事，進而理解時光的前進總會帶來最後的釋懷與坦然。

台灣歌手魏嘉瑩（小魏）找來陳嘉樺（ELLA）一同演繹電視劇《你好，我是接體員》量身打造的歌曲。(公關提供)

一直以來，小魏魏嘉瑩對於「時光」能夠造成的一切總是覺得好奇又神秘，她這次為電視劇《你好，我是接體員》打造的新單曲《時光從不溫柔》，以一個旁觀者或「時光」的角度看著每個懷著傷痛送走親友的人，深深地體會「時光」的殘忍之處，也希望能用自己的能力去撫慰每顆受傷的心，小魏說：「時光雖然很殘忍，它不溫柔，它會帶走很多東西，但也是經歷了時間，我們才能有很多淬煉和經歷。」《時光從不溫柔》找來ELLA陳嘉樺合作，她沈穩的中低嗓音更為這首歌增添了一股力量，ELLA說：「小魏跟我講這首歌時我很感動，但它是用一種輕鬆坦然的態度去看這件事。因為『無常』就是我們的日常，一直在經歷很多事，時光它雖然不溫柔，但它非常珍貴、非常重要，也非常有意義。」

《時光從不溫柔》找來ELLA陳嘉樺合作，她沈穩的中低嗓音更為這首歌增添了一股力量。(公關提供)

兩人首度合作，小魏興奮不已，因為ELLA在她的夢幻合作名單上待了好久，ELLA說：「我第一次和小魏碰面是在鹿港的演出，她一身白，拿著結他自彈自唱，聲音很特別。我真的很喜歡小魏，她很可愛又很真誠，看著她就想到小時候的自己。」原來是ELLA看到她在女團《BOOM！怪物星人》裡面十分賣力：「時間真的給我很多經歷，如果不是因為那段過往，我也不會站在這裡看著她就像看到過去的自己，覺得還蠻有趣的。現在小魏就正走在那條路上，很為她開心，因為她在做她自己喜歡的事情。」小魏則是兩眼放光：「能和夢幻偶象面對面合作真的是上天給的禮物，每一分每一秒都很珍貴。」

兩人首度合作，小魏興奮不已，因為ELLA在她的夢幻合作名單上待了好久。(公關提供)

在MV中，ELLA和小魏作為「時光理容院」中的老闆娘與學徒，兩人守著店迎接著各式客人，把「時光」具體化為「理容院」，以修整的概念撫平每一位客人心中的執念與傷痛。不管是失戀的年輕女生、對工作失去熱情的中年男子、擁有親蜜友情的閨蜜及執子之手白頭偕老的夫妻，每一個人在時光的流逝中都會失去些什麼，可能是對愛情的想望，可能是從小到大的夢想；但也在時光不斷地進行當中得到些什麼，堅定不移的友情或是細水長流的愛情。時光的流逝不變，身邊的人都會離去，但在時光的流逝中，我們也得到了心靈的撫慰與寧靜。在理容院中也充滿了許多有趣的小細節，像是牆上掛著的照片就是時光中可能唯一不變的「時光」本身，《時光從不溫柔》MV已經上線有興趣的朋友不妨去找找看，能夠認得多少張不同時代的面孔。接下來，小魏也即將展開個人巡迴演唱。