美麗40路專訪｜仙迪講演員之路超感觸　3孩之母Yolanda想尋回自我

《美麗40路》 20強正式誕生，到底現職係化妝師、診所姑娘、火鍋店老闆、全職媽媽嘅佳麗們，當初係以咩心態報名？喺唔少劇集做過路人甲嘅仙迪（陳雅慧）喺訪問開始5分鐘已經講到眼濕濕⋯⋯



左起：Yolanda、彭姑娘Kiko、仙迪 、Creamy、Taylor。（葉志明揮）

《美麗40路》以 35至 50歲參加條件打破傳統選美框框，Taylor（馬麗如）認為如今嘅歲數完全沒有「點解要在乎其他人點睇我」嘅諗法，所以爽快地報名；Yolanda( 趙芮嵐）坦言有「選美即係要好靚嘅諗法」，但身為三孩之母嘅佢喺過去7、8年日夜照顧小朋友，想透過今次選美搵返自己；仙迪當初十分猶豫到底要否報名，她說：「我做演員仲可以扮一個女朋友角色，如果話俾人聽原來我35歲以上，之後應該唔會再有呢類工作搵我，呢件事係可以好醜，做演員嚟講35歲未紅未出名係無人搵我哋做嘢，或者做路人甲、阿媽角色，但如果我唔豁出去，永遠會停留喺呢個階段。」

一諗起艱困嘅演員之路，仙迪十分感觸。（葉志明攝）

Taylor為拍攝而不時要快閃香港，她笑言「其實我哋呢個年齡拼嘅真係體力」。（葉志明攝）

仙迪曾是無綫嘅特約演員，她說就算演得再好、同導演再熟，都會輸俾「年輕、力捧藝人」， 迷惘但仍不捨離場。「我試過喺蘭桂芳上雲咸街條樓梯扮屍體，嗰度應該好多人嘔過，又有玻璃樽，但一roll機我都照瞓，我真係好熱愛呢個工作。」

大家都感情好好。（葉志明攝）

「輸給了年輕」同樣發生在Yolanda身上，兼任KOL嘅佢表示：「揀中我已經好好，仲邊會揀角色？」年輕時得失心輕重，但「人生有太更重要嘅嘢」，加上隨年人生歷練，如今睇得極化。同樣兼任KOL嘅Taylor認為雖然有長江後浪推前浪嘅時候，但一切自有最好的安排，得失心為零。

Creamy本身係化妝師，直到去年因節目《癮營人》而開始幕前工作。（葉志明攝）

Yolanda嘅三甲之選為：Bonnie（文炎君）、仙迪以及Taylor。（葉志明攝）

講到最大競敵，5位女士都十分客氣，互讚各有特色，但如果要揀高質的話，仙迪以大比數勝出，Creamy解釋節目中有一項「體力之顛」，仙迪那份唔怕受傷嘅拼勁，令身為戰友嘅佢十分感動；彭姑娘亦謂每當比賽中有需要演戲時，她都能感受仙迪嘅熱誠；Yolanda是仙迪嘅三甲人選之一，她解釋是因被其性格所吸引。「佢把聲係長期會出現喺耳邊，但佢心地係好好。」

仙迪走出comfort zone參賽，希望可以擁抱自己嘅年齡。（葉志明攝）

彭姑娘係5位之中，最為素人一名。（葉志明攝）