緣來是殿下｜溫茉言夥黃金成演甜寵短劇　每集10分鐘打風煲劇一流

由溫茉言和黃金成主演的全新古裝短劇《緣來是殿下》正是忙裡偷閒的不二之選，該劇每集片長僅十分鐘，加上劇情輕鬆，趁打風放假看看，絕對能博君一笑。劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可免費收看。

古裝短劇《緣來是殿下》10分鐘一集，短短哋消磨時間幾好。

古裝愛情短劇《緣來是殿下》講述點心閣閣主宮茗（溫茉言飾）以召開博雅會來維持生計，一次博雅集上，花魁受傷無法表演，宮茗意外遇見隱藏身份出宮的皇子唐楓（黃金成飾）並苦勸對方登台演出；然而唐楓一舞劍器動四方，使坐下女賓無不拍手激讚，宮茗看準商機，要求唐楓為其打工，兩人的愛恨糾葛就此展開⋯⋯

《緣來是殿下》講述點心閣閣主宮茗（溫茉言飾）與隱藏身份出宮的皇子唐楓（黃金成飾）相遇及展開愛恨情仇的故事。

《緣來是殿下》由溫茉言和黃金成領軍，其中「網劇公主」溫茉言曾參演不少網劇和短劇，演出經驗相當豐富；加上溫茉言為上海戲劇學院表演系本科出身，實力更是不容忽視！無獨有偶，拍檔黃金成也是中央戲劇學院表演系本科學生，兩人的演出和默契令觀眾眼前一亮！有別於一般主打甜寵的短劇，《緣來是殿下》亦有不少宮茗和唐楓調整經營策略的橋段，可望吸引不同層面的觀眾群。

上海戲劇學院表演系本科出身的「網劇公主」溫茉言，曾參演不少網劇和短劇，演出經驗相當豐富。

黃金成也是中央戲劇學院表演系本科學生。

古裝愛情短劇《緣來是殿下》已於「黃Viu」全套上架，香港觀眾亦可一併收看Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》、Viu Original原創韓劇《完美的家族》和《好搭檔》，飽覽亞洲大熱劇集。