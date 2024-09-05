何太重提「跟佬走」去美國何伯勁不滿　更指好多國家粉絲想追自己

近月成功引起熱議的何伯與何太，早前更成為網紅，日日於影片平台開直播與「粉絲」聊天。除了每日於不同的餐廳開吃播，更在各大公園開直播，亦在直播時不停被驅趕，簡直是「神憎鬼厭」。

何氏夫婦經常在直播時不停被驅趕，簡直是「神憎鬼厭」。(直播截圖)

今日（5日）何氏夫婦又在影片平台開直播，今次沒有「吃播」，亦沒有在直播中播錄音及讀留言，反而與何伯聊天。當中何太再次提到要去美國及送何伯到老人院：「去美國尋真愛啊？我依家咪有一個真愛喺身邊囉。」當中不知道粉絲跟何太說了什麼，她突然笑著說：「遲吓先啦，等我老公去老人院先啦！」何伯即時老羞成怒說：「唔好同嗰啲黑粉講啊！我最嬲啊！你話我去老人院啊！我唔需要去老人院，叫佢老母去老人院啦！」

何太再次提到要去美國及送何伯到老人院。(直播截圖)

何太卻對何伯表示：「係人老咗都需要去老人院㗎啦，都要錢㗎，唔係免費，有條件先去到㗎！好似你依家咁窮去咩老人院？」何伯對於何太回應黑粉表示不滿，何太指自己想感化黑粉：「你知唔知好難可以令自己笑㗎，笑容係價值百萬㗎！」

何伯對於何太回應黑粉表示不滿，何太指自己想感化黑粉。(直播截圖)

當中何伯再提到「何管家」一名，因為之前何太表示自己嫁去美國，然後就安排何伯做管家。不少網民留言指何伯是管家，但何太就笑著叫何伯不要理會他們，任由他們刷屏，這樣也是一個流量。何伯繼續表示不滿：「提親嗰條友就憎到佢死，仇人嚟。」

何太就笑著叫何伯不要理會他們，任由他們刷屏，這樣也是一個流量。(直播截圖)

何伯繼續生氣時，何太就問他：「你嬲得幾多？愛爾蘭又有粉絲對我有意思想追我，意大利又有，澳洲又有，咁點啊？依家又有一個話潮州叫我去啊。」何伯聽完何太一番話後，立即靜了下來。之後何太一直同何伯各執一詞，何伯繼續表示為了何太好，直播後半段何太一直板著臉，隨後就急急下線。