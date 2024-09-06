過億身家富商鄔友正難敵太太朋友把口　宣布封筆：可惜太太信朋友

過億身家富商鄔友正早前在小紅書上開設帳號，不時發帖文與網民進行互動，又會大方分享其凍齡秘訣、賺大錢心得又公開品評靚女等等。不過，他最近指感覺自己太高調，有需要停一停，更指太太前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）受到壓力：「要安撫一下太太，會回歸。」

翁嘉穗與老公鄔友正！（VCG）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正慶祝銀婚。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

當中，鄔友正更重提當年的「鄔公奇案」，他被網民問道：「點解唔揀李明慧揀咗翁嘉穗？」想不到鄔友正毫不忌言回覆：「緣份天注定，冇得揀！」一眾網民都大為驚喜，大讚他情商高，連這些八卦新聞都肯回應。鄔友正又指：「不要盡信娛樂報道，好多不實及誇大報道，實情大家更意想不到，不過娛樂一下大家，開心吓就算！最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」

鄔友正曬豪宅。（小紅書）

未知是否重提當年三角戀而引起太太不滿，他指：「好多粉絲誤會以為我退出小紅書，冇機會再互動！其實我只是暫時封筆，唔想日日在傳媒見到我！有些像周星馳電影 審死官 裏面梅艷芳迫周星馳封筆！太太身邊的人太多嘢講，唔想俾機會佢哋繼續講，只有潛伏一下，等待有機會時再猛虎出洞！」有網民留言：「你太太朋友妒忌你」，他回覆：「同意！可惜太太信朋友。」對此，更鄔友正更指：「唔知點解佢哋咁敏感」，更多次回覆：「唉！」