鄧麗欣被封中女天花板　火紅晚裝「中門大開」低到落肚臍性感爆燈

7月初Stephy鄧麗欣被爆有新戀情，與高大健碩的「鄭雨盛及李炳憲混合體」男友打得火熱，女人味亦愈來愈濃。近日盛裝出席時裝騷，罕性感上陣中門大開，令人眼前一亮。



Stephy鄧麗欣日前盛裝到西九出席活動。（IG：@stboo）

Stephy鄧麗欣日前盛裝到西九出席活動。（IG：@stboo）

Stephy鄧麗欣在愛情滋潤下愈見容光煥發。（IG：@stboo）

Stephy鄧麗欣在愛情滋潤下愈見容光煥發。（IG：@stboo）

Stephy鄧麗欣在愛情滋潤下愈見容光煥發。（IG：@stboo）

Stephy在去年開騷時，男友已坐第一排捧場，而她也甜認男友當時的確在場。在愛情滋潤Stephy愈見容光煥發，日前以紅色晚裝長裙到西九出席時裝騷，在社交平台晒出多張靚相，超Deep V中門大開，領口位幾乎低到落肚臍，罕顯露升級身材，性感度爆燈！

Stephy鄧麗欣罕中門大開令人眼前一亮。（IG：@stboo）

Stephy鄧麗欣罕中門大開令人眼前一亮。（IG：@stboo）

Stephy鄧麗欣罕中門大開令人眼前一亮。（IG：@stboo）