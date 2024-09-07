原振俠｜梅小青爆黎明報恩回巢拍劇：嗰陣時係佢搵李嘉欣返嚟

香港資深電影人文雋開設了YouTube頻道《文雋講嗰啲Man's Talk》，日前他邀請到梅小青和劉家豪擔任節目嘉賓大談往日拍攝趣事。講到四大天王之一的黎明，表示：「其實黎明喺TVB都捱咗好多年，我見過佢一個人喺台北，嗰陣冇助手喺機場度返香港，佢嗰陣時仲未係四大天王，應該係1988年，《原振俠》其實係令到佢圈粉，好多人鍾意。」劉家豪則說：「佢嗰陣時同李嘉欣，兩個都圈粉無數。」

文雋頻道《文雋講嗰啲Man's Talk》日前邀請梅小青和劉家豪擔任節目嘉賓。（資料照片）

梅小青指黎明拍《原振俠》係報恩

梅小青則透露與黎明曾經多次合作，更拍攝了《今生無悔》及《原振俠》，並表示：「全部都係主角。」她指其實黎明拍攝《原振俠》算是報恩，並表示：「我覺得嗰陣時佢已經紅咗同埋有好多粉絲，佢係帶埋李嘉欣返嚟，嗰陣時係佢搵李嘉欣返嚟，王菲同埋朱茵就係我哋自己搵返嚟。」至於與黎明當年的互動，她說：「有一次我喺條街度撞到佢，佢問我小青姐套劇幾時出街啊？我可以返嚟做宣傳。」文雋向梅小青提問：「你話黎明返嚟TVB拍戲係報恩，其實監製其實係咪有決定用演員嘅權利。」梅小青則回應：「黎明其實係歌星約，就每一部劇去傾，佢唔係TVB簽約藝人，佢有權去揀，我哋都有權去選擇。」

梅小青指其實黎明拍攝《原振俠》算是報恩。（資料照片）

她透露黎明拍《今生無悔》的時候有選擇權利，並表示：「我有個檔期可以返嚟，不過我要夾邊一個做監製，如果夾到嘅就返嚟做，佢話要夾小青姐，因為夾開。」她再次強調黎明相當有義氣，並表示：「應承咗嘅宣傳一定會到，佢無論自己去咗邊度都會坐飛機返嚟，仲要自己畀錢坐飛機，因為公司唔包其他地方返嚟，亦都唔可以開呢一個先例。」