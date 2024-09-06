39歲選美冠軍相夫教女多年　原來是藝術家首辦個人畫展義賣

王祖藍與李亞男（Leanne）在2015年結婚，婚後育有兩個寶貝女Gabby同Hayley，一家四口幸福美滿。李亞男多年來專心相夫教女，近年重拾畫畫興趣，更在溫哥華舉行慈善畫展，王祖藍攜2女現身撐場。



李亞男在溫哥華舉行個人義賣畫展，展出多幅畫作。（IG：@therivergirl）

李亞男在溫哥華舉行個人義賣畫展，展出多幅畫作。（IG：@therivergirl）

李亞男在溫哥華舉行個人義賣畫展。（IG：@therivergirl）

李亞男在溫哥華舉行個人義賣畫展，展出多幅畫作。（IG：@therivergirl）

李亞男昨天（5日）在社交網分享影片，記錄首次辦畫展的心路歷程。影片中，她看到有人購買其畫作時非常興奮和感動，亞男說︰「39歲擁有了人生中第一個義賣畫展，一開始畫畫只是我的外號，慢慢的變成了我記錄女兒的一種方式，我會通過畫畫來和粉絲分享我的生活，在後來我發現畫畫可以幫助到有需要的人，所以就有了這次的義賣畫展。很開心有這麼多人喜歡我的作品，我會繼續畫畫，傳遞更多的愛和能量，愛你們！」

有人買自己畫作令李亞男相當興奮。（IG：@therivergirl）

有人買自己畫作令李亞男相當興奮。（IG：@therivergirl）

李亞男指自己畫畫靈感來自家庭。（IG：@therivergirl）

李亞男指自己畫畫靈感來自家庭。（IG：@therivergirl）

李亞男指自己畫畫靈感來自家庭。（IG：@therivergirl）

王祖藍攜兩女支持李亞男畫展。（IG：@therivergirl）

王祖藍攜兩女支持李亞男畫展。（IG：@therivergirl）