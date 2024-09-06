劉家豪揭周星馳要求改對白大讃非一般演員：好鬼叻去上嚟我間房度

香港資深電影人文雋開設了YouTube頻道《文雋講嗰啲Man's Talk》，日前他邀請到梅小青和劉家豪擔任節目嘉賓大談往日拍攝趣事。劉家豪與文雋談及周星馳，劉家豪透露與周星馳的認識是拍《歡樂今宵》，他揭當年周星馳一個舉動：「佢敲吳雨大哥門，話我唔做《歡樂今宵》。跟住吳雨大哥就話叫佢改做一晚。」

劉家豪揭一個舉動拒做《歡樂今宵》。（資料照片）

周星馳當年拍攝了許多經典TVB劇集，包括有：《蓋世豪俠》和《他來自江湖》。

劉家豪大談TVB自由度

劉家豪透露其實TVB自由度很高，並表示：「當TVB信任咗監製嘅時候，好大嘅自由度，公司要做30集嘅古裝劇，最後我哋諗到做《蓋世豪俠》，其實本身想改名係《我不是大俠》，因為周星馳唔鍾意打打殺殺，嗰陣時有排咗台慶劇出。」

劉家豪透露其實TVB自由度很高。（資料照片）

周星馳演《蓋世豪俠》初遇吳孟達一拍即合

劉家豪繼續指當年周星馳演《蓋世豪俠》第一次與吳孟達合作，他表示：「之後佢哋兩個就如魚得水，兩個默契就夾到不得了，兩個喺電影界裏面大發光芒。《他來自江湖》兩個夾到不得了。」談到當年的劇本是否臨場發揮，他指周星馳當年未成名，並表示：「周星馳好鬼叻去上嚟我間房度，講吓呢樣又講吓嗰樣講吓啲對白點樣，得到我嘅同意佢就可以落去做，問過監製啦！因為我覺得呢一個係非一般嘅演員，後尾我就可以大大聲話百年難得一遇，仲有做得唔好就剪走。」

劉家豪揭周星馳主動敲門要求改對白。（資料照片）