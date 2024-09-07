黃曉明緋聞女友葉珂開直播大方回應感情事　坦承現任不完美

內地男星黃曉明與網紅葉珂的緋聞傳足兩年，二人不時被目擊到甜蜜約會，但至今並沒有對外作出回應。而近日葉珂就開直播同網民互動，竟相當大方地回應網民們尖銳問題，否認自己是小三上位，又表明現任男友不是一個完美的人，雖然沒有指名道姓，但大家早已心知肚明。

黃曉明和Angelababy在2022年離婚。（視覺中國）

在2022年的時候，黃曉明與Angelababy (楊穎）共同宣布離婚，豈料同年就傳出他同葉珂熱戀，所以引起外界猜測她插足別人家庭是小三上位，令不少人對她相當反感。而在直播中有網民就問起這個問題，葉珂就當面否認自己是小三：「如果你們是我，你們敢去做這個人的小三嗎？誰敢呢？所以不要傳謠言了。」又表明絕不會做折損自己的事情：「說實話咱現在也不缺啥，咱現在就算是不談這個戀愛，咱這輩子也挺快活的，我為甚麼要去說甚麼破壞別人家庭，我瘋了我。」又揚言會起訴23個造謠的網友，到時候獲得的賠償會全部捐掉。

葉珂同黃曉明緋聞傳足兩年。（微博圖片）

葉珂否認是小三。（微博圖片﹑黃曉明工作室微博圖片）

另外，有網民提到現任是一個完美的人，但葉珂不認同：「現任也不完美啊！每任都有每任的問題，所以有時候他們老是講甚麼，老是女孩之間拉仇恨，怎麼怎麼的，哪有啊！女孩之間最懂女孩了，女孩之間就是這樣的，當你跟這個男生談戀愛了，這個男生有時候，冒出一些很傻很傻的問題，你就會心想唉他前任真是不容易，所以壓根不存在甚麼，女孩之間跟女孩子之間甚麼競爭，互相講壞話壓根沒有，有時候反而會覺得惺惺相惜。有時候你男朋友做一些事情，你覺得特別啥的時候，他前任當時真挺偉大的。你懂吧！」雖然她並沒有公開男朋友姓名，但大家早已心知肚明了。