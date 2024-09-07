何太何伯疑涉刑事恐嚇？　揚言被問候要淋尿反擊：唔好惹我失控

何伯何太成功引起大家注意，雖然網民一邊鬧何太言行過分，但不少網民依然會留意她的一舉一動，更有不少人每日都會準時睇何太直播「食花生」。近月何太幾乎每日都在YouTube開Live。

今日何太直播真係充滿火藥味。（YouTube截圖）

日前（9月6日）何太繼續開YouTube直播，她就播出疑似是一名網民的爆料內容。當中這名「爆料者」就疑似以「孤寒種」稱呼何太，大鬧：「嗰個孤寒種仲成日問我敲詐嚟用，我個仔個啲投資係有出冇入㗎，係絕對冇返頭錢，唔使諗。佢五姊妹，阿哥同阿姐就喺湛江，兩個......」這時候何太似乎難忍被爆料，用自己的聲音蓋過了錄音，說：「個黐線婆！」

睇嚟何伯真係好嬲。（YouTube截圖）

睇嚟何伯真係好嬲。（YouTube截圖）

之後，錄音繼續播出：「仲有兩個細妹，都係做『呢行』，喺個村度個名聲已經臭晒，佢咁多年都係靠呃男人錢生存嘅。捉佢去槍斃呀呢個衰婆，佢阿媽生佢出嚟，咁賤都可以見識得到。我未去過香港，今次想去香港行吓，如果俾我撞到何馬咁就好啦，咁就亢奮啦！要問候吓佢，同佢屋企人。」

何太都聽到好嬲：「呢啲直情係刁婦，吓，刁婦，悍婦。」（YouTube截圖）

聽完錄音，何太就反鬧：「睇你得戚得幾耐，呢啲直情係刁婦，吓，刁婦，悍婦。以為戴住口罩嚟騷擾我，鬧我，我冇辦法呀嘛，我唔敢打佢呀嘛。睇吓到時我拉開佢口罩，影佢相全世界畀人睇呀，都得呀，吓。我拉佢口罩唔會掂到佢，吓，唔通又埋手，俾啲日本人打親呀唔通。冇可能，到時你睇我點樣反撃返佢，你嚟呀！睇你得戚幾耐！」

何伯表示「要淋尿」，何太應聲贊同：「「尿呀？好呀。尿好呀，係呀。呢啲太壞，係要反擊一下先得。」（YouTube截圖）

錄音中，這名網民透露：「我戴口罩係唔想上鏡，我唔應該出聲，今次唔講啦，畀個驚喜佢。」播出錄音的途中，何伯疑似不忿自己心愛的何太被欺，說：「兜口兜面潑佢口罩，嗰啲又唔係鏹水，冇事嘅，兜口兜面淋......」何太一邊播放錄音，何伯又一邊口噏噏。錄音中，網民指要「係佢先醫到何馬」，何太這時候又停了錄音，笑笑口對何伯說：「我哋都要醫吓佢，拎支礦泉水潑佢囉。」何伯又說：「尿呀。」何太又附和：「尿呀？好呀。尿好呀，係呀。呢啲太壞，係要反擊一下先得。佢唔好惹我失控，到時我唔知我會做出乜㗎。」

有網民在YouTube留言區表示，這些言論或構成「刑事恐嚇，可以報警」，又有人說：「何伯伯挑通眼眉起動」，還有人直言：「何伯可唔可以唔好成日插嘴，好X煩」。

何太重提「跟佬走」去美國何伯勁不滿 更指好多國家粉絲想追自己