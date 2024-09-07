方力申甜絲絲狂讚女友葉萱視為結婚對象：佢係一個簡單嘅人唔物質

方力申（小方）去年初公開與「氣質版馮盈盈」葉萱（Maple）的戀情，二人感情穩定但罕有放閃，但受訪時每每談及女友都甜絲絲，近日接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享和女友的相處點滴，並談及繼續追求事業帶來的滿足感。小方早前因其泳會泳手的參賽資格事件成為新聞人物，他說：「繼 2019 年參與慈善環島泳，這次小泳手事件以及採訪巴黎奧運，令外間對我改觀了。我也經常勉勵年輕人，最重要有進步，要向那些愛惜我們的人有所交代。」



方力申早前到巴黎採訪奧運。（IG：@alexfongliksun）

方力申代表TVB到法國採訪巴黎奧運。（IG：@alexfongliksun）

小方入行超過 20 年，對於外界認為娛樂圈是大染缸，他反指圈中人很多都很單純，甚至連基本的人情世故也不懂。「因為我們工作完畢便各自離開，沒經歷過甚麼辦公室政治，也不知道有甚麼是非，所有事都是由其他人幫忙處理。至於每次拍戲都會有花邊新聞，其他行業不也是有辦公室戀情嗎？公眾人物是很重視人格的，那是我們的本錢。爸爸說男孩子膽小些較好，因為不敢做太多壞事。」

方力申開泳校遇上不少困難。（資料圖片）

方力申發文表示他所開辦的泳會，有一名學生比賽成績優異，但因為泳會級別問題而未能參加錦標賽。

方力申狠批泳會體制唔透明。

小方性格膽小但很重情，八年前他在節目中提及舊愛時曾流下男兒淚。淑梅姐問新戀情是否令他的媽媽很開心，小方竟說：「我媽好開心也沒用，因為我還未結婚，弟弟亦未婚。拍拖不代表會結婚，抱孫才會（令她）心滿意足。我 40 多歲，已過了適婚年齡，還參加了耆英游泳比賽哩！一切順其自然吧，現在我們拍拖很低調，能夠慢慢地經營，互相了解和溝通真的很好。」

方力申是圈中出名的孝順仔。（IG：@alexfongliksun）

方力申是圈中出名的孝順仔。（IG：@alexfongliksun）

小方眼中的女友是個怎樣的女孩？他用「簡單」形容對方。「我們年初到歐洲旅行，去了英國和法國，帶了三個行李箱，其中一個空箱預留作購物之用，結果甚麼也沒有買。」小方稱兩人在倫敦和巴黎參觀了 11 間博物館，沒有去過一間名店或百貨公司。「她完全不愛這些。其實我是有少少喜歡的，但她不喜歡我就不去了。她愛畫畫，到了巴黎鐵塔和凱旋門便想畫畫，我就在她身旁玩電話等她。我們隨走隨吃，不需要特別預訂餐廳。她就是這樣簡單。」

方力申女友葉萱（Maple）曾與姜濤拍同一個廣告。(影片截圖)

方力申女友葉萱（Maple）

方力申女友葉萱（Maple）

淑梅姐笑問小方是否因膽小而未敢向女友求婚。他回應道：「不是我今天向她求婚，她就會答應。我相信拍拖中的男女（對於婚姻）都會有默契。（對方是否理想太太？）我每次拍拖都認為對方是結婚對象！」疫情期間小方的工作量驟減，一度令他懷疑自己的能力。演出舞台劇令他恢復自信，肯定自己演員的身分。

方力申佛山個唱女友葉萱（Maple）激罕現身放閃。（小紅書）

網民見完Maple真人大讚：「女友真人也太美了，臉小膚白又瘦又高。」（小紅書）

「其實自去年 11 月完成舞台劇至今，我還沒有機會拍戲。」對此，女友反而叫他不用辛苦賺錢，多賺錢也沒甚麼用。「她是一個很簡單的人，我向她解釋事業對於男人而言很重要，能帶來自信和安全感，而非只為金錢。我要做一個有成績的人，正如我辦游泳學校，時有賺蝕，即使賺到錢也不會發達。不過看到小朋友對游泳由不懂到喜歡、由恐懼到開心暢泳，甚至參加錦標賽，那份滿足感真的很大。我和女友經常談天溝通，很多男人不喜歡聊天，但女人喜歡，所以我也會和她談天說地，確實有所得著的！」