內地狗仔爆料葉珂非黃曉明小三　當事人發聲揚言起訴23個造謠網友

內地男星黃曉明與網紅葉珂的緋聞傳足兩年，二人不時被目擊甜蜜約會，但至今並沒有對外作出回應。而近日內地知名狗仔劉大錘就開直播大談他們的關係，直言二人是正常戀愛關係，同時辟謠女方是小三的傳聞。

黃曉明和Angelababy在2022年離婚。（視覺中國）

黃曉明同葉珂的緋聞一直備受網民關注，雖然他們至今沒有對外作出任何回應，但大家早就心知肚明。而在2022年的時候，黃曉明與Angelababy (楊穎）共同宣布離婚，豈料同年就傳出他同葉珂熱戀，所以引起外界猜測她插足別人家庭是小三上位，對於這個傳聞狗仔劉大錘就辟謠，否認女方是小三上位的傳聞。

狗仔劉大錘開直播大談黃曉明﹑葉珂關係。（微博圖片）

狗仔劉大錘在直播中表明，黃曉明同葉珂是正常戀愛關係：「兩個人也是正常戀愛關係，而且兩人關係也非常好。沒事的女方去探班，沒事的男方也帶着女生出門去吃飯、一起在劇組玩甚麼的，這些都是我們看到的，並且兩個人好，也沒有甚麼毛病。」

狗仔劉大錘表示黃曉明﹑葉珂是正常戀愛關係。（微博圖片﹑黃曉明工作室微博圖片）

另外，對於一直被傳是小三上位，葉珂在近日的直播中亦作出否認：「如果你們是我，你們敢去做這個人的小三嗎？誰敢呢？所以不要傳謠言了。」又表明絕不會做折損自己的事情：「說實話咱現在也不缺啥，咱現在就算是不談這個戀愛，咱這輩子也挺快活的，我為甚麼要去說甚麼破壞別人家庭，我瘋了我。」又揚言會起訴23個造謠的網友，到時候獲得的賠償會全部捐掉。