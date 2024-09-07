TVB相隔廿年再拍電視電影　雲集六大小生花旦視后新髮型減齡十歲

無綫電視相隔約20年再度推出電視電影《尋夢琴澳》，為隆重其事，《尋夢琴澳》除計劃於台慶月播出外，卡士更雲集無綫當紅三生三旦，包括陳展鵬、譚俊彥、馬國明、胡定欣、林夏薇及張曦雯Kelly。《尋夢琴澳》全程於珠海橫琴及澳門拍攝，日前更於橫琴舉行開機儀式；專誠前往採訪盛事的《東張西望》更拍下了馬明與張曦雯於記招現場被圍一刻，場面熱鬧。而活動另一吸睛位，是梳了一頭長直髮造型的胡定欣，看上去減齡10年兼充滿青春氣息。



切燒豬

大合照

六位演員包括陳展鵬、譚俊彥、馬國明、胡定欣、林夏薇及張曦雯Kelly勁Fd

六位演員更先後Full Team及以「3男1女」組合接受鄧凱文訪問。陳展鵬及張曦雯不約而同表示是首度參與電視電影拍攝，反而馬國明還未正式入行前已賺得相關經驗，頓時升呢成「大師兄」，馬明受訪時搞笑地說：「我就叻啦 ，我訓練班時拍過，你話幾多年前吖？」Kelly笑指自己在劇中很幸福，因與三名男主角均有關係，豈料譚俊彥聞言即時劃清界線：「我同你只係上司下屬關係，戲入面嘅老婆同真正嘅老婆都聽緊架！」

談到與三位型男之前的合作，Kelly笑言與展鵬的首次碰頭相當特別，展鵬即醒目地接招兼勁笠Kelly高帽謂：「佢係我MV嘅女主角，我擺咗手機度成日都有睇架」，說畢又做出心動樣，相當抵死；而《東張西望》亦應了在旁食晒花生、強力要求還原昔日畫面的譚仔要求，播出兩名主角昔日合拍MV的精彩片段，片段所見，當年的Kelly與展鵬均相當青澀，二人當中更有不少甜蜜溫馨鏡頭。

當中最搞笑嘅，係佢同展鵬嘅「第一次」。

當中最搞笑嘅，係佢同展鵬嘅「第一次」。

Kelly好開心可以同三位型男合作。

馬明及Kelly成集郵對象。

馬明及Kelly成集郵對象。

至於林夏薇及胡定欣、則是繼十年前出埠拍攝《公公出宮》後、再度於同劇有大量對手戲，二人對於能再度合作並飾演好友大感興奮，定欣感嘆完：「我哋都好耐冇一齊」後，即興奮地接著說：「尋晚我哋拍咗一場重遇戲，好開心咯，跟住我哋排戲時佢（薇薇）話，我覺得好好笑呀我哋兩個對戲。」薇薇聞言亦感嘆：「（冇合作）十周年喇！」採訪期間，鄧凱文斗膽地問展鵬有沒有帶同愛妻單文柔及愛女同行，展鵬聞言再度搞笑謂：「呢度咁多花旦喺度…梗係有啦，點少得佢哋呀。」譚仔補充指《尋夢琴澳》除故事吸引，更會展現橫琴及澳門的獨特城市景觀，突顯摩登迷人之處，並笑言希望電視電影推出後，觀眾會多了打卡好去處。

譚仔成日久唔久就搞吓笑，勁識搞氣氛。

譚仔成日久唔久就搞吓笑，勁識搞氣氛。

定欣同薇薇勁Fd。

定欣同薇薇勁Fd。

當年兩位都真係青春無敵。

當年兩位都真係青春無敵。

當年兩位都真係青春無敵。

劇情簡介：《尋夢琴澳》乃時裝輕喜劇。主角（按劇中角色出場序排列）譚俊彥、胡定欣、張曦雯、林夏薇、陳展鵬、馬國明同樣略有小成，但又同時不安於小成。面對人生轉捩點，各有迷惘與掙扎。六人因緣際會，到橫琴工作、旅居，並於工作、愛情及友情的互動下，因互相啟發帶來感悟。

劇照

劇照

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拍攝花絮