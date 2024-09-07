何太頻出位　「俠女」翁靜晶提直播粗言穢語或犯法︰隻河馬唔鬧得

翁靜晶素有「俠女」稱號，經常為社會一些不公的事發聲，又或在網上向大家講解法律知識，深受大家愛戴。日前翁靜晶於9月6日，在個人YouTube頻道「危險人物2.0」中，疑似講及了最近經常成為話題的「何伯何太」，從法律角度解釋有關直播時，特別是在公眾地方需注意的法律事項。她指直播時任意說粗言穢語，或會觸犯相關法例，說：「記得喎，嗰隻河馬唔鬧得。」



翁靜晶在頻道「危險人物2.0」講法律知識。（YouTube截圖）

早前（9月6日）何伯何太照常開Live，播出一段疑似針對她的錄音就似是被激怒。何伯何太兩人更多次明言，如果被「問喉」的話會以「淋尿」反擊，更稱呼對方是黐線婆、刁婦、悍婦。

何太何伯疑涉刑事恐嚇？ 揚言被問候要淋尿反擊：唔好惹我失控

何伯何太。（YouTube截圖）

翁靜晶在頻道中，解釋在公眾地方做直播也有限制，例如海運大廈、纜車、海洋公園、港鐵範圍等等。她亦指出，直播時也不可粗言穢語。她舉例，如果海洋公園入面有河馬，是不可以對河馬說粗口的。她說：「記得喎，嗰隻河馬唔鬧得。因為入面講咗，任何人得不粗言穢語、高聲叫嚷或作出對海洋公園內任何遊客或動物造成妨擾或煩擾的行為。」看到這邊，相信大家明白箇中的含意。

翁靜晶特別講及，不得對海洋公園內任何遊客或動物造成妨擾或煩擾的行為。（YouTube截圖）

翁靜晶特別提到「記得喎，嗰隻河馬唔鬧得。」（YouTube截圖）

翁靜晶強調，作為公眾人更應留意公眾地方行為不檢相關的法律。她說：「老實講，我都唔敢自認有fans，呢個字中國人叫做『迷』，我有哋有影迷、歌迷同書迷，都係一啲有技藝嘅人，佢哋會提供一啲藝術品而令到人哋迷，後來呢個fans變成粉絲，你都要有色聲藝先會有粉絲，又或者有啲嘢係畀人學到同仰慕。我就好唔明，我睇唔出啲人有何德何能有粉絲，可以自己有粉絲？既然你深信係咁樣，你即係公眾人物，咁更加要留意呢條公安條例。」

香港都有相關法律。（YouTube截圖）