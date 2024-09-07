又一老戲骨離巢暫別電視圈　64歲文雪兒宣布退休弄孫為樂

曾經被譽為「麗的四大花旦」之一現年64歲的文雪兒，年青時古裝美女造型深入民心，近十年回歸電視圈，溫文爾雅氣質出眾經常飾演慈祥母親，但近日她宣布決定「退休」。



文雪兒兩名女兒張筠（Christy）與細女袁萃（Jennifer）。（IG：@candymancandy）

文雪兒回歸TVB後拍下多套劇集。（影片截圖）

文雪兒回歸TVB後拍下多套劇集。（影片截圖）

文雪兒日前接受好友楊紹鴻的YouTube節目訪問，提到從小熱愛演戲生活，不過1986年文雪兒結婚並息影，先後誕下兩個女兒，直至2名女兒長大後戲癮大發：「我覺得係另一個人生階段，係對自己一個要求，我都差唔多年紀，不如試下行下一步，嗰陣我冇計劃幾時行返出嚟，只係想停下。不過之後我冇再做生意，見有啲時間，咪諗吓係咪可以行出嚟， 同細女傾完之後，發覺原來自己最鍾意都係做戲，結果咪打畀家豪哥（劉家豪），客串咗一個角色之後，咪繼續拍落去。」

文雪兒又曾飾演《神雕俠侶》中的郭芙。（《神鵰俠侶》劇照）

文雪兒在佳藝電視倒閉後，轉而到麗的電視工作。（《浣花洗劍錄》劇照）

文雪兒近年復出拍劇，老戲骨演技仍精湛。（《一笑渡凡間》劇照）

文雪兒當紅之時息影，專注家庭。（IG@candymancandy）

文雪兒年輕時樣貌俏麗。（IG@candymancandy）

張筠（Christy）兒子舉行百日宴，文雪兒穿起幾何圖案連身長裙，挑染頭髮顯得相當年輕，抱住外孫與三家姐元秋合照。（IG：@christynblaabla）

文雪兒細女袁萃2021年十月結婚。（IG：@jenn__to）

文雪兒與細女袁萃及BB三代同堂合照。（IG：@jenn__to）

文雪兒與細女袁萃。（ig@candymancandy）

2013年回歸電視圈復出客串演出無綫電視劇集《巨輪》，及後2017年簽約無綫。至近幾年兩名女兒先後結婚產子，令文雪兒決定「退休」：「其實我暫時同電視台唔續約，如果有啱嘅角色，可能心癢癢拍返都唔出奇，你知拍戲係有癮。其中一個原因係想有多啲時間同個孫玩，而家我有三個男孫，成日見吓呢個、睇吓嗰個係好開心。我仲想有多啲時間同屋企人周圍去。」

文雪兒兩名女兒先後結婚產子，讓她弄孫為樂。（IG：@candymancandy）

文雪兒兩名女兒先後結婚產子，讓她弄孫為樂。（IG：@candymancandy）

文雪兒兩名女兒先後結婚產子，讓她弄孫為樂。（IG：@candymancandy）