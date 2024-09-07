又一老戲骨離巢暫別電視圈 64歲文雪兒宣布退休弄孫為樂
撰文：洪曉璇
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曾經被譽為「麗的四大花旦」之一現年64歲的文雪兒，年青時古裝美女造型深入民心，近十年回歸電視圈，溫文爾雅氣質出眾經常飾演慈祥母親，但近日她宣布決定「退休」。
文雪兒日前接受好友楊紹鴻的YouTube節目訪問，提到從小熱愛演戲生活，不過1986年文雪兒結婚並息影，先後誕下兩個女兒，直至2名女兒長大後戲癮大發：「我覺得係另一個人生階段，係對自己一個要求，我都差唔多年紀，不如試下行下一步，嗰陣我冇計劃幾時行返出嚟，只係想停下。不過之後我冇再做生意，見有啲時間，咪諗吓係咪可以行出嚟， 同細女傾完之後，發覺原來自己最鍾意都係做戲，結果咪打畀家豪哥（劉家豪），客串咗一個角色之後，咪繼續拍落去。」
2013年回歸電視圈復出客串演出無綫電視劇集《巨輪》，及後2017年簽約無綫。至近幾年兩名女兒先後結婚產子，令文雪兒決定「退休」：「其實我暫時同電視台唔續約，如果有啱嘅角色，可能心癢癢拍返都唔出奇，你知拍戲係有癮。其中一個原因係想有多啲時間同個孫玩，而家我有三個男孫，成日見吓呢個、睇吓嗰個係好開心。我仲想有多啲時間同屋企人周圍去。」