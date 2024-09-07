于正不忍新簽男藝人顏值被批　同網民展開罵戰：小心生兒子沒屁眼

內地「金牌監製」于正造星了得，曾捧紅不少大明星，就好像楊冪、趙麗穎、陳曉等。而近來他就公開旗下新簽了一位2005年出生的男新人楊星慧，沒想到其長相就遭到網民批評，于正就為了維護旗下藝人進行反擊，甚至直罵網民「小心生個兒子沒屁眼」，引來不少討論。

于正造星了得。（于正微博圖片）

于正新簽的新人是現年19歲的楊星慧，當他的宣傳照公開後，引來大批網民討論，有網民直指其長相沒有特色，難以走紅，有的指他像極了男星陳星旭等，還未正式出道已引來不少關注。

但近日有網民就找出這位楊星慧在校時的影片，直指前後模樣有差別：「于正新簽的這個小子好照騙啊（照片）！」認為根本不像陳星旭。沒想到引來于正親自回覆：「首先中學時期不會化妝的視頻拿出來黑人缺不缺德，一個新人還沒開始出道就這麼黑，小心生個兒子沒屁眼。」而這名網民亦毫不畏懼留言：「我兒子有沒有屁眼，你摸摸自己屁眼不就知道了。」

于正新簽的新人楊星慧。（于正微博圖片）

楊星慧在學時模樣。（微博圖片）

眼見不少網民批評楊星慧，于正更揚言：「我就納悶了，誰還沒有青澀的時候？誰生來就會造型妝髮？有句話說得好，叫“寧欺白頭翁，莫欺少年窮。”，那些惡意滿滿的黑子們，你們瞧好了，這個市場不是誰說了算的，而是要靠出色的演技打拼出來的。在你們黑他顏值的時候，有沒有聽聽他高中時期的台詞功力？這是多少演員望塵莫及的？還有說他照騙的，我記得我官宣發的可是視頻。他，05年的，未來也不是你們蛐蛐幾句就能改變的，好了，等着我们“一朝聞名天下知”吧，謝謝給流量，小伙子會加油的。」