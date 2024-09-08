環球小姐2024名單｜16位香港區佳麗資料一覽：IG私照/身高/職業

《2024香港小姐競選》進行得如火如荼，另一邊廂ViuTV又大搞《美麗40路》，而緊接着的選美節目又有《環球小姐2024》香港區選舉，今次16位佳麗實在是各有特色，除了前港姐冠軍雷莊𠒇和「40億千金」蔡頌思以外，其實還有一名佳麗相當值得留意，值得睇到最後！



香港區「環球小姐」16強佳麗。（梁碧玲攝）

《環球小姐2024》香港區佳麗，彭美詩（Mecedes）。

彭美詩（Mecedes），31歲，169cm，模特兒及翻譯員

彭美詩重視家庭，且作為家庭唯一經濟支柱，為了讓母親早日退休她獨自負擔大學學費。她過往曾代表香港參加國際選美比賽。她興趣廣泛，包括唱歌、彈鋼琴、旅行和學習新語言，她表示這些活動都能讓她感到放鬆和滿足。彭美詩迫不及待想透過環球小姐與世界分享正能量。

《環球小姐2024》香港區佳麗，彭美詩（Mecedes）。（IG@mercedespair）

《環球小姐2024》香港區佳麗，彭美詩（Mecedes）。（IG@mercedespair）

《環球小姐2024》香港區佳麗，劉致君（Jacqueline）。

劉致君（Jacqueline），27歲，167cm，歌手

劉致君表示她成功的關鍵在於面對生活大小事仍能勇敢面對。她熱衷於向世界分享自己的想法，而發布她的首張專輯Befriend Emotions是她最自豪的成就。在參加2023年國際潛水小姐後，她決定繼續參加2024年香港環球小姐比賽，向世界展現香港的美。

《環球小姐2024》香港區佳麗，劉致君（Jacqueline）。（IG@jaclau103）

《環球小姐2024》香港區佳麗，劉致君（Jacqueline）。（IG@jaclau103）

《環球小姐2024》香港區佳麗，魏嘉華（Kianna）。

魏嘉華（Kianna），31歲，167cm，古箏演奏家

魏嘉華是一位才華橫溢的古箏演奏者，擁有19年經驗。熱衷於推廣中國文化的她，曾在香港多場音樂比賽中獲得冠軍和亞軍。並一直致力於古箏教學，傳承這一優雅的藝術。

2022年，她參加了ViuTV的《演奏1 take過》和TVB J2的節目，並多次接受香港電台的採訪。魏嘉華目前活躍於本地及海外演出。2017年，她參加香港珠寶小姐並成功入圍前十名。如今，她希望通過參加2024年香港環球小姐比賽，進一步挑戰自己，並向世界展示她的藝術才華，代表香港踏上國際舞台。

《環球小姐2024》香港區佳麗，魏嘉華（Kianna）。（IG@kianna_ngai）

《環球小姐2024》香港區佳麗，魏嘉華（Kianna）。（IG@kianna_ngai）

《環球小姐2024》香港區佳麗，魏嘉華（Kianna）。（IG@kianna_ngai）

《環球小姐2024》香港區佳麗，許美玉（Serena）

許美玉（Serena），25歲，171cm，大學畢業生

許美玉大學時代主修言語治療，她形容這是一段艱難的旅程，她欣賞自己過程中展現無比毅力。現在，她準備接受新的挑戰，期待在國際舞台上展示她的過人之處。

《環球小姐2024》香港區佳麗，許美玉（Serena）。（IG@serenaaahui）

《環球小姐2024》香港區佳麗，許美玉（Serena）。（IG@serenaaahui）

《環球小姐2024》香港區佳麗，蔡頌思（Jocelyn）

蔡頌思（Jocelyn），30歲，160cm，演員, 企業家，職業美人魚表演

（被封「40億千金」）

作為娛樂行業新星，蔡頌思曾參與電影拍攝，而且製作與主演香港首部水底音樂視頻，為娛樂事業揭開了新一頁。作為職業美人魚，她代表香港參加2024年在上海舉辦的2024中國美人魚公開賽暨國際精英賽。她亦曾參加2020年香港小姐和ViuTV舉辦的第二季口罩小姐選美比賽。她希望憑自身改變選美冠軍必定是身材高挑的定律，讓美麗不只有一種定義。

《環球小姐2024》香港區佳麗，蔡頌思（Jocelyn）。（IG@jocelynchoizs）

《環球小姐2024》香港區佳麗，蔡頌思（Jocelyn）。（IG@jocelynchoizs）

《環球小姐2024》香港區佳麗，蔡頌思（Jocelyn）。（IG@jocelynchoizs）

《環球小姐2024》香港區佳麗，劉葉（Vera）

劉葉（Vera），29歲，172cm，銀行從業員及模特兒

作為英國文學與金融的雙學位畢業生，劉葉目前是一名金融從業人員，在工作之餘亦擔任自由時裝模特。透過參加2024年香港環球小姐比賽，她希望能鼓勵更多女孩追求自信與美麗。除了在金融領域取得卓越成就之外，劉葉也曾在日本、泰國和香港的時裝週上擔任走秀模特，並參與過與知名品牌如Kotex和Ming Pavilion的拍攝。她亦是一位瑜伽愛好者，學習瑜伽已有十多年。

《環球小姐2024》香港區佳麗，劉葉（Vera）。（IG@vera_lyeee）

《環球小姐2024》香港區佳麗，劉葉（Vera）。（IG@vera_lyeee）

《環球小姐2024》香港區佳麗，羅堃尉（Karen）

羅堃尉（Karen），32歲，171cm，演員及模特兒

羅堃尉從事模特行業已有十多年，從未放棄追逐夢想，不斷學習進步。她曾參加2011年風格模特大賽，並榮獲亞軍，以及2012年Faceustar大專校花校草選舉，斬獲三料冠軍，並因此進入大眾視野，獲得微博人氣大獎及才藝大獎。作為一名多才多藝的模特，她還與Swarovski China、Biore、麥當勞及Canon等知名品牌合作。此外，羅堃尉亦活躍於電影及電視行業，參演過《賭城風雲III》（2016年）和《寒戰2》（2016年），不斷拓展她的演藝事業。現在，她渴望通過參加2024年香港環球小姐比賽，實現自我突破，探索更多可能性。

《環球小姐2024》香港區佳麗，羅堃尉（Karen）。（IG@921karenl）

《環球小姐2024》香港區佳麗，羅堃尉（Karen）。（IG@921karenl）

《環球小姐2024》香港區佳麗，曹靖宜（Shannon）

曹靖宜（Shannon），25歲，168cm，私募基金副理

曹靖宜從事金融業工作，她在鋼琴方面極有天賦，早於中學時就已通過了LTCL鋼琴演奏文憑，傑出成就令人眼前一亮。她希望透過2024年香港環球小姐比賽中踏上世界舞台、發光發亮，同時鼓勵全球女性勇敢踏出舒適圈，展露獨特的女性美。

《環球小姐2024》香港區佳麗，曹靖宜（Shannon）。（IG@cho.shannon）

《環球小姐2024》香港區佳麗，曹靖宜（Shannon）。（IG@cho.shannon）

《環球小姐2024》香港區佳麗，周煒蕎（Yan Kiu）

周煒蕎（Yan Kiu），29歲，171cm，模特兒

29歲的周煒蕎 (甄蕎)從事模特兒工作，平時熱愛瑜伽和Pilates，喜歡攝影和享受美食。雖然她沒有選美比賽經驗，但她希望透過參加2024年香港環球小姐挑戰自己，而且她相信這將會是一個展示自己才能的絕佳機會，並期待在選美比賽過程中與其他參賽者交流學習，互相激勵，共同成長。

《環球小姐2024》香港區佳麗，周煒蕎（Yan Kiu）。（IG@yankiux）

《環球小姐2024》香港區佳麗，周煒蕎（Yan Kiu）。（IG@yankiux）

《環球小姐2024》香港區佳麗，周煒蕎（Yan Kiu）。（IG@yankiux）

《環球小姐2024》香港區佳麗，陳澄倩（Jasmine）

陳澄倩（Jasmine），26歲，170cm，瑜伽導師，模特兒

陳澄倩畢業於香港理工大學，主修全球供應鏈管理。陳澄倩目前係一名瑜伽老師同滑雪教練，佢嘅興趣非常廣泛，鍾意做運動，除咗瑜伽同滑雪之外，仲有跳拉丁舞同鋼管舞。佢亦好鍾意戶外活動，例如行山、出海、去沙灘等。

陳澄倩鍾意嘗試新嘅事物，挑戰自己，對世界充滿好奇。佢認為人生好似一趟旅程，想喺呢趟旅程裏面試多啲唔同嘅嘢。所以，陳澄倩希望藉着參選香港環球小姐，踏上從未試過嘅國際舞台，挑戰自己，發掘更多可能性，並且更有自信喺舞台上發光發亮，將正能量帶俾大家，宣揚香港呢個咁靚嘅城市，令更多人認識香港嘅美。

《環球小姐2024》香港區佳麗，陳澄倩（Jasmine）。（IG＠jasmine_bb_）

《環球小姐2024》香港區佳麗，陳澄倩（Jasmine）。（IG＠jasmine_bb_）

《環球小姐2024》香港區佳麗，陳澄倩（Jasmine）。（IG＠jasmine_bb_）

《環球小姐2024》香港區佳麗，許詠詩（Joyce）

許詠詩（Joyce），26歲，168cm，企業家

許詠詩，以笑容傳遞無限喜悅和正能量。她勇於接受挑戰，積極創造不凡人生。去年，她經歷家人與病魔抗爭的難關，如今已走出舒適區，籌備自己的美妝品牌，立志成為啟發他人的出色創業者。閒時，她熱愛跳舞、普拉提和聽podcast，把持續學習的心態融入生活。首次踏上選美舞台，Joyce希望成為榜樣，激勵香港女性勇敢追夢，展現香港的無限可能。

《環球小姐2024》香港區佳麗，許詠詩（Joyce）。（IG@joyce_hhws）

《環球小姐2024》香港區佳麗，許詠詩（Joyce）。（IG@joyce_hhws）

《環球小姐2024》香港區佳麗，徐蒨寧（Marie）（別名阿姨）。

徐蒨寧（Marie）（別名阿姨），36歲，171cm，化妝師，藝人

作為母親，Marie認為誕下女兒是她一生中最難忘的時刻。在口罩小姐中贏得亞軍後，她期望再下一城，她希望透過參選環球小姐激勵母親們追逐夢想。

《環球小姐2024》香港區佳麗，徐蒨寧（Marie）（別名阿姨）。（IG@auntielimemarie）

《環球小姐2024》香港區佳麗，徐蒨寧（Marie）（別名阿姨）。（IG@auntielimemarie）

《環球小姐2024》香港區佳麗，徐蒨寧（Marie）（別名阿姨）。（IG@auntielimemarie）

《環球小姐2024》香港區佳麗，林司檸（Caroline）

林司檸（Caroline），26歲，174cm，金融從業員

林司檸從事金融相關工作，但不時亦會在小紅書上直播，並在平台上幫助那些在職場遭受不公對待的女孩。關注女性議題的她希望能透過環球小姐站在國際舞台上為女性發聲。她同時頗有藝術細胞，在空閒時間喜歡唱歌、寫歌、跳舞和繪畫。

《環球小姐2024》香港區佳麗，林司檸（Caroline）。（IG@__carolinesn）

《環球小姐2024》香港區佳麗，林司檸（Caroline）。（IG@__carolinesn）

《環球小姐2024》香港區佳麗，林司檸（Caroline）。（IG@__carolinesn）

《環球小姐2024》香港區佳麗，姚祖恩（Joanne）

姚祖恩（Joanne），24歲，172cm，藝術顧問及模特兒

作為中英混血兒，Joanne在香港出生和長大，認為自己是土生土長的香港人，並為能稱香港為家而感到自豪。她相信自己有潛力實現任何目標。，她過去曾參與多次廣告拍攝並與Haagen Dazs、Hermes Beauty、Blue Girl等主要品牌合作，且在RTHK和ViuTV主持節目，擁有豐富幕前經驗。她渴望於2024年香港環球小姐比賽中展示香港的多樣性，代表這個城市踏上國際舞台。

《環球小姐2024》香港區佳麗，姚祖恩（Joanne）。（IG＠joannejosephinerhodes）

《環球小姐2024》香港區佳麗，姚祖恩（Joanne）。（IG＠joannejosephinerhodes）

《環球小姐2024》香港區佳麗，姚祖恩（Joanne）。（IG＠joannejosephinerhodes）

《環球小姐2024》香港區佳麗，雷莊𠒇（Juliette）

雷莊𠒇（Juliette），30歲 ，174cm，演員

現年30歲的雷莊𠒇是2017年港姐冠軍，職業是一名演員及廣告模特兒。平日愛好是排球、烹飪、健身。是次參加環球小姐希望代表香港女性踏上國際舞台，演繹無限的可能。同時帶出香港女性獨特的美麗和自信，綻放光芒！

冠軍雷莊𠒇當年除了奪冠更獲得最上鏡小姐，再代表香港參加2018年度國際中華小姐競選取得季軍。（資料圖片）

《環球小姐2024》香港區佳麗，雷莊𠒇（Juliette）。（IG@juliettelouie）

《環球小姐2024》香港區佳麗，雷莊𠒇（Juliette）。（IG@juliettelouie）

《環球小姐2024》香港區佳麗，雷莊𠒇（Juliette）。（IG@juliettelouie）

《環球小姐2024》香港區佳麗，樂翊榆（Analise）

樂翊榆（Analise），30歲，167cm，銀行家及電視主持

樂翊榆是一位多才多藝的專業人士，身兼銀行家、電視主持及2019年第48屆香港洲際小姐的冠軍。作為倫敦法學院的畢業生，樂翊榆是的職業生涯始於一家國際房地產諮詢公司的資本市場部門，隨後轉任外部資產管理公司的私人銀行關係經理，並同時創立了自己的移民公司。

在商業領域之外，樂翊榆是懷抱成為演員的夢想，並曾在無綫電視（TVB）和HOY TV主持過多個節目。在空閒時間裡，她喜愛研究風水、品酒、高爾夫球、以及參與國標舞和探索多元美食。

《環球小姐2024》香港區佳麗，樂翊榆（Analise）。（IG@lok_yickyu_official）

《環球小姐2024》香港區佳麗，樂翊榆（Analise）。（IG@lok_yickyu_official）

《環球小姐2024》香港區佳麗，樂翊榆（Analise）。（IG@lok_yickyu_official）

香港小姐2024名單｜15位入圍決賽佳麗資料一覽：IG私照/身高/泳裝

距離TVB《2024香港小姐競選》決賽只剩下不足一個月，相信大家對15位候選佳麗都頗有印象，例如8號盧凱怡是世界級國際舞選手，11號梁嘉莹有一身健康膚色，13號程姜月撞樣TVB藝人蔡潔，14號楊梓瑤身高178cm等等。不過大家又對15位香港小姐2024候選佳麗私底下的個人生活知道多少呢？睇睇候選佳麗的IG都可以略知一二！



《2024香港小姐競選》15位候選佳麗以泳衣上陣。（資料圖片）

2024香港小姐15入圍決賽名單

陳紫佟（Jessie Chan）倪樂琳（Ellyn Ngai）

王汛文（Candice Wong）謝淑怡（Zoie Tse）

莊曉婷（Kimmy Chong）李曼思（Adria Li）

秦冀雯（Yvonne Li） 盧凱怡（Kerry Lo）

陳甜甜（Rose Chan）吳芷靖（Clary Wu）

梁嘉莹（Emily Leung）鍾翠詩（Tracy Chung）

程姜月（Dolores Ching）楊梓瑤（Amina Yeung）

俞可程（Kanis Yu）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，4號謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家。（IG@zoietsy）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，8號盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師。（IG@kkkerrylohoiyi）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，10號吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人。（IG@wukeke25）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，11號梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生。（IG@ljyemily1119）