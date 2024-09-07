何伯何太解畫「潑尿論」　隔空挑機爆金句：你嚟呀，嚟打我呀！

何伯何太日前（6日）的「潑尿言論」引起廣泛注意，事隔一日她如常在YouTube開直播與網民聊天。當中談到「潑尿言論」時，她就解釋說：「佢哋，搞事分子啲群組講，吓，吓，明目張膽話要打我嘛，我咪開直播嗰時都有講出嚟，係咪？吓，咁呢，有啲人講成我口賤，話我要嚟打我一身，其實係佢哋有咁樣講，我唔驚佢哋，你嚟呀，嚟打我呀！我只不過係咁樣講過，係咪呀？」

方唐鏡彈出彈入。（網上圖片 ／ 《九品芝麻官》截圖）

何太:「有啲人講成我口賤，話我要嚟打我一身，其實係佢哋有咁樣講，我唔驚佢哋，你嚟呀，嚟打我呀！我只不過係咁樣講過，係咪呀？」（YouTube截圖）

何伯忍唔住幫口。（YouTube截圖）

何太自稱：我係好正義人一個人

未幾，何伯就出鏡加入「愛妻」何太的直播中，有網民提醒何太於日前直播中的言論或已構成刑事恐嚇，何太又在直播中說：「我咪同你玩囉，係呀，撐到今時今日你哋仍然係唔『瞓』得，仍然係唔肯收手，係咪？我咪陪你玩囉，我都有啲戰鬥力嘅，都唔會咁容易俾你擊敗㗎，真係㗎。如果以前需要我領兵出征打仗，我都可以㗎，真係。我係好正義一個人，好正直，我係非常憎嗰啲壞人。」

何伯護妻：「買多少禮物送畀老婆又係騙子咩？咁你老公冇買嘢畀你？」何太又說：「終有一日同你算晒，你誣衊我咁多佢哋嘅罪名。」（YouTube截圖）

何伯護妻：咁你老公冇買嘢畀你？

有網民指何太呃何伯副身家，何太又繼續反擊日前聲稱要「問候」她的網民，說：「佢嗰個貓樣，我點會唔識佢呀。佢哋話屈我係騙子，變成大搖大擺加害我，咁樣㗎喎。」何伯又幫口，說道：「梗係唔係啦！買多少禮物送畀老婆又係騙子咩？咁你老公冇買嘢畀你？」何太又說：「終有一日同你算晒，你誣衊我咁多佢哋嘅罪名。」講得相當有火！

何太何伯疑涉刑事恐嚇？ 揚言被問候要淋尿反擊：唔好惹我失控

睇嚟何伯真係好嬲。（YouTube截圖）

日前（9月6日）何太繼續開YouTube直播，她就播出疑似是一名網民的爆料內容。當中這名「爆料者」就疑似以「孤寒種」稱呼何太，大鬧：「嗰個孤寒種仲成日問我敲詐嚟用，我個仔個啲投資係有出冇入㗎，係絕對冇返頭錢，唔使諗。佢五姊妹，阿哥同阿姐就喺湛江，兩個......」這時候何太似乎難忍被爆料，用自己的聲音蓋過了錄音，說：「個黐線婆！」

何太都聽到好嬲：「呢啲直情係刁婦，吓，刁婦，悍婦。」（YouTube截圖）

錄音中，這名網民透露：「我戴口罩係唔想上鏡，我唔應該出聲，今次唔講啦，畀個驚喜佢。」播出錄音的途中，何伯疑似不忿自己心愛的何太被欺，說：「兜口兜面潑佢口罩，嗰啲又唔係鏹水，冇事嘅，兜口兜面淋......」何太一邊播放錄音，何伯又一邊口噏噏。錄音中，網民指要「係佢先醫到何馬」，何太這時候又停了錄音，笑笑口對何伯說：「我哋都要醫吓佢，拎支礦泉水潑佢囉。」何伯又說：「尿呀。」何太又附和：「尿呀？好呀。尿好呀，係呀。呢啲太壞，係要反擊一下先得。佢唔好惹我失控，到時我唔知我會做出乜㗎。」