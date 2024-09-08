何太自爆獲逾10個老闆賞識狂推job 　自豪同粉絲合照：話好鍾意我

《東張西望》何伯與何太最近幾乎堅持日日開直播與觀眾見面聊天，而眾所周知何太對於「黑粉」極度不滿，她今日（7日）晚上開直播第一件事就是表示：「我仲考慮緊要唔要請律師（告黑粉）？」她更一度咬牙切齒表示：「我唔會交出公屋㗎！」何伯質疑黑粉的權力：「你代表政府？有咩權力啊？」何太則回應：「我哋住喺酒店係暫時，你哋就識計啲日子話我哋冇喺公屋度住，又話我犯咗法逼我交公屋，睇吓到時點樣屈我，又話我哋住咗20日酒店，又話等兩個月又要去告我哋。」

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

何太直播自爆狂推job原因

何太怒斥所謂的黑粉頻道，就是有收取費用從而受到命令去指示工作：「黑粉的頻道，佢哋就收咗人哋錢。每個月收$3000佢搞我哋，又要寫埋論文去冤枉人，佢哋有幕後老闆出錢搞我哋。想我喺網上一蚊都搵唔到，加害我仲唔係煽動。」同時她又在直播自爆狂推job：「我推咗都起碼有10個老闆，我推過好多工作，冇同人合作，我自己都好多私人事要處理，唔好意思我好忙。」她分享日前在街上遇到粉絲要求合照，並表示：「粉絲180度同我鞠躬，話好鍾意我同我影張相。見到粉絲本身好攰都充滿能量，好似充咗電咁，粉絲就係我嘅生命，我見到粉絲乜都開心晒。」

何太今日（7日）晚上開直播透露曾經獲得超過10個老闆賞識。（影片截圖）