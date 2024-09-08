NCT WISH首登香港舞台即賣口乖　CL壓軸現身全場high爆

BEBE打頭陣出場。（葉志明攝）

一連兩日舉行嘅《Star Nest Music Festival》昨晚（7日）順利完成首場，7人女團BEBE率先打頭陣，她們先用廣東話向大家打招呼：「大家好，大家覺得我們表現如何？首先多謝大會邀請我們，你地準備好沒有？為予今次音樂節，我們這個星期過得好忙，希望大家期待！」

一嚟到香港就有烏龍事。（葉志明攝）

其後BEBE更自爆香港趣事，入住酒店「搞個大頭佛」：「昨日來到香港入住酒店，手機群組有人問『酒店房有冇廁所？』，原來牆壁和廁所門一樣色，有成員找不到廁所，這個真的好有趣！今次第一次齊人到香港，想問大家有冇地方推介要去？尖沙咀？我們會去『打卡』給大家看！」

NCT WISH。（葉志明攝）

男團NCT WISH登上舞台時全場興奮， Fans尖叫聲不斷，團員用普通話向觀眾打招呼：「大家好，我們是NCT WISH。大家很熱情啊，我們都是第一次來香港，大家玩得開唔開心？現場是不是很大雨？你們ok嗎？要注意安全！」他們更向Fans探路，查看香港美食之餘，更走近Fans擺Pose：「大家都好熱情，我們9月會推出唱片，希望大家會鍾意。多謝大家落雨都入場支持，希望會有機會見大家，我愛你、我想你！」

CL霸氣登場。（葉志明攝）

CL壓軸現身全場High爆，雖然雨勢開始頗大，但無礙觀眾高呼狂叫，CL亦好識帶動現場氣氛，叫觀眾舉手一齊Rap 、一齊唱，CL迅速與台下觀眾打成一片，十分興奮。