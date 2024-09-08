與惠英紅獲世界傑出華人獎　甄子丹常教育仔女做善事：等佢知幸福

惠英紅、甄子丹今日（8日）現身「第八屆世界傑出藝術家大獎及世界傑青頒獎典禮」，兩人均獲頒「世界傑出華人」獎項，分別受訪。小紅姐難掩興奮心情，她說：「開心係好多人認同我咁多年裏面嘅努力，當然亦都係好大嘅壓力，因為之後都要做得更加好。」她透露自己一直有做很多扶貧和教育的慈善工作，有去農村探訪等等，希望日後繼續多做小朋友工作，「佢可以喺我身上吸收一啲嘢，我又可以喺佢身上吸收一啲童真。」

小紅姐非常興奮，覺得自己付出的努力得到認同，同時亦有壓力。（陳順禎攝）

她認為小朋友是未來棟樑，自己能夠幫到小朋友很開心、很榮幸，表示：「我覺得呢個係我嘅價值，輸出到貢獻嘅價值。（最享受嘅部份？）我可以輸出，因為有貢獻先至係一個價值嘅人生，唔係話有收穫先至係一個有價值嘅人生，最重要係你能唔能夠輸出，去幫助到或者貢獻到，呢個先係最有價值嘅人生。」至於會否慶祝，小紅姐說即日已經要上東莞工作，之後去北京影雜誌相，可能會先在北京慶祝，稍後再回香港慶祝，透露11月將入劇組。

小紅姐亦有感染身邊藝人朋友一齊參與慈善工作，最希望幫助小朋友。（陳順禎攝）

而甄子丹則對獲獎表示深感榮幸，「呢個獎嘅份量同意義重大，今日能夠同得獎嘅咁多前輩，同埋一啲喺世界能夠取得咁卓越嘅成就嘅人一齊攞呢個獎，我係深感榮幸，畀咗好大動力做好同好每一套戲，做好每一件事。」對於小紅姐指壓力大，他說不當作是壓力，而是動力，「有壓力只會對自己同每一件事要求更好，我OK，我接受。」

甄子丹對獲獎深感榮幸。（陳順禎攝）

甄子丹說獲獎很開心榮幸，但不會特別慶祝，因為還有很多工作在身，獎項是推動自己做好將來工作的動力。（陳順禎攝）

丹爺指自己和太太汪詩詩有慈善基金，亦有擔任慈善機構大使，他覺得：「我哋作為社會一份子係應該要做，尤其是做藝人，無論觀眾又好，社會都好，都會特別關注到我哋，我哋成日都曝光，所以要更加做一啲好啲嘅榜樣。」他說自己從小已教小朋友要幫人，帶他們參與慈善工作，「等佢感受吓自己幾咁幸福，而家啲小朋友特別幸福，我小朋友亦都好幸福，但係喺社會上有好多並唔係同你哋咁幸福條件嘅人士，去幫助人或者去體會社會需要好多呢啲幫助，同埋多啲愛。」

甄子丹說自己常帶仔女做善事，讓他們知道自己幸福，從而幫助條件上未必太幸福的人士。（陳順禎攝）

甄子丹主演的《誤判》即將上畫，目前正做混音、調色等後期工作，他坦言自己都花了年幾在這部戲上，希望大家入場支持，多給意見。今次他化身檢察官，花了很多工夫研究，亦參考了不同角色，包括《毒舌大狀》的黃子華，「黃子華嗰部咁出色，佢又演得咁好，套戲又咁好睇，我有參考吓佢哋啲戲，點樣喺自己範圍能夠做到，同埋亦都有獨特啲嘅元素，畀觀眾唔同新鮮感同埋角度。」

活動上亦有曾在《英雄》合作的張藝謀（中），甄子丹說今日都有跟對方寒喧幾句，希望有機會再合作，但一切都講求緣份。（陳順禎攝）