爆紅超市手機遊戲竟驚現多個《愛．回家》角色　神還原熊樹仁！

近日非常流行一隻經營超級市場的手機遊戲《My Superstore simulator》，不少玩家玩到廢寢忘餐，非常上癮！玩法非常簡單，就是要透過入貨、擴張等經營一間超級市場，玩家亦需兼顧收銀工作，但網民卻發現有好幾位「客人」竟撞樣《愛．回家之開心速遞》角色，指他們亂入超市。

近日經營超級市場的手機遊戲《My Superstore simulator》爆紅。（遊戲截圖）

角色竟被指神似多個《愛．回家》角色！（遊戲截圖）

最神似的必定是由單立文飾演的「熊樹仁」，網民直接以「熊樹仁」稱呼這位角色，更不斷監察他的一舉一動，進展到跟蹤他離開超市，追查他是否如《愛回家》裡的熊家一樣，居於「列堤頓道」。網民留言：「熊樹仁你好 請問有無YUU？」、「熊樹仁cheap到淨係買一個橙」、「熊樹仁你係唔係咁窮啊😡😡買舊橙就走」由於《愛回家》一向愛抽水，有網民就說：「再咁講落去，愛回家真係會出一集講熊樹仁去超市買嘢。」

網民洗版式認為這個角色極似《愛．回家》熊樹仁。（遊戲截圖）

熊樹仁於劇中都有著冷衫同買蘋果！（TVB）

網民監察住熊樹仁在遊戲內一舉一動。（Threads）

跟蹤他出舖頭，更有人成為「私追」，跟蹤熊樹仁回家，看他是否跟劇中角色一樣住列堤頓道。（Threads）

網民說再這樣下去，《愛．回家》很可能會開一集講熊樹仁去超市。（Threads）

其實遊戲內角色不多，另一位後生著樽領衫的靚仔，就被網民稱之為金城安。除此之外，一位綠衫角色就被指似多位角色，包括歐瑞偉飾演的KC、袁文傑飾演的潮偉，以及王俊棠飾演的池富，讀者又覺得最似邊個。

這個樽領靚仔，網民就話似「金城安」。

記者就覺得相似度一般。（IG@kalok_）

至於這個角色，有人說薄薄的咀唇似王俊棠飾演的池富。

池富。（TVB）

不過其他討論就說他似KC、潮偉等等。

潮偉。（TVB）

此外，網民開始紛紛幫角色改名，例如：Ma姐（何綺雲飾）、朗拿度太太（林漪娸飾）、高小姐（甄采浠飾）等等。

Ma姐。（Threads）

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朗拿度太太。

朗拿度太太。（TVB）

高小姐。（Threads）