《流金歲月》4K修復版缺失兩分鐘有段故　楊凡自嘲：我係九流導演

1988年經典電影，由楊凡執導，鍾楚紅及張曼玉主演的《流金歲月》4K 數碼修復版，於昨日（08/9）於尖沙咀文化中心舉行世界首映會。楊凡以及許鞍華、陳果、林奕華、吳思遠、劉天蘭、劉國昌等資深電影人均有到場。

楊凡執導作品《流金歲月》4K數碼修復版，於9月8日在香港文化中心大劇院舉行世界首映。（《流金歲月》電影劇照）

楊凡執導作品《流金歲月》4K數碼修復版，於9月8日在香港文化中心大劇院舉行世界首映。（《流金歲月》電影劇照）

楊凡導演接受《香港01》訪問，說：「好大感觸，首先好多謝電影資料館辦得咁隆重，其實我個人好隨便，從來都冇諗住做大師或者有咁多嘢去support一個人。我覺得電影係大家一齊做嘅。好奇怪，修復咗電影之後，好似帶咗佢周圍去走，都係我自己一個人，因為靚嗰啲女主角，佢哋個個人都唔出現喎，即係好低調。就係因為佢哋唔出現，所以令人更加懷念佢。」問有沒有致電兩位女主角到場？楊凡導演回答：「我有WhatsApp佢哋㗎，佢哋從來唔覆我WhatsApp。而家覆我WhatsApp，淨係葉蒨文同張艾嘉，葉蒨文今日喺北京唔嚟得，張艾嘉佢飛咗去多倫多唔嚟得。」

楊凡導演出席《流金歲月》4K數碼修復版首映，好多fans拎住海報、周邊搵佢簽名。（葉志明 攝）

訪問中，楊凡導演也透露，4K 數碼修復版與原版相比其實少了兩分鐘。他說：「其實呢個版本同36年前就爭咗兩分鐘，因為36年前呢，有一段戲就係張曼玉，佢同鄧浩光講自己身事，嗰啲有啲觀眾唔耐煩，發行就話呢段戲係咪可以將佢縮短啲，咁我就剪咗兩分鐘。嗰陣時剪咗兩分鐘之後，就係唔見咗㗎啦，所以嗰時修復就係補唔返嗰兩分鐘，所以我話嗰兩分鐘就係觀眾對我嘅一個遺憾。」

楊凡導演透露，《流金歲月》4K修復版缺失兩分鐘，並且已經搵唔返。（葉志明 攝）

《流金歲月》缺失了兩分鐘會否感到可惜？楊凡直言應該是觀眾感到可惜，說：「佢哋要問返當年嘅觀眾點解咁樣對我。當年啲觀眾對我好惡㗎，有個觀眾佢寫呢一套片係『一流演員，九流嘅導演』，我都接受㗎，我係九流嚟，不過好多想睇，就係咁樣。」

楊凡導演自嘲係「九流導演」，直言係當年有觀眾咁樣評價自己。（葉志明 攝）

楊凡執導作品《流金歲月》4K數碼修復版，於9月8日在香港文化中心大劇院舉行世界首映。（葉志明 攝）

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