美麗40路｜Bonnie慶幸未有批肘場面　 文校長參賽為宣傳個人事業

《美麗40路》 打破傳統選美框框，參賽者年齡介乎35至50歲之間。有人參加是覺得timing剛好、 有的是因為想宣揚正能量、亦有十分坦白是為了宣傳自己嘅生意⋯⋯無論最後成功與否，至少她們擁有過一段畢生難忘的經歷。



左起：Heidi、Bonnie、校長、Barbie、Connie（葉志明攝）

Bonnie（文炎君）曾報名《全民造星》，可惜未能成功入圍，眼見身邊不少朋友近年參加不同選秀節目，Bonnie亦想勇敢一次；文芷苓（校長）參加原因很簡單，她說：「等多啲人知道我嘅業務」，所以在遞交報告表格時，完全不需徵求朋友的意見；現職空姐嘅Heidi（葉慧如）曾參加多個健美比賽，報名《美麗40》大概用了兩分鐘時間。

Bonnie同芯駖情同妹妹，但問到有無向對方攞意見時，Bonnie就只係話有和《造星》嘅朋友們傾過。（葉志明攝）

Babrie當初要報名時，老公表示支持，但到後來要面試時，老公即無原因地反對。（葉志明攝)

如果有睇節目的話，都應該見識過Heidi輕易拎起3袋8公斤米，手瓜起腱嘅嚴控飲食，甚至連兩個女（7歲、9歲）都受到影響：「佢哋未食過炸豬扒，喺屋企都好少見到腸仔、午餐肉，雞髀可以食，但煮法唔同。」因為工作關係，Heidi一直認為自己口才唔錯，直到拍節目時不時搞出「烏鴉」冷場面，問到會否因職業關係，而在節目中言行舉止更小心，Heidi說：「絕對會，嗰日我有話妝容會令到客人敢唔敢搵你攞嘢飲，其實梳咩髮型都會有影響，梳得高啲再加桃紅唇色，啲客都未必會搵你，真係會有影響。」

5位都話今次最難得係識到一班參賽者。（葉志明攝）

空姐以外，Heidi亦經常健身兼教班，手臂線條勁吸晴。（葉志明攝）

Connie早年曾在戲中飾演梁朝偉妹妹，如今係一位健身教練，再次接觸幕前，每次嘅拍攝都令她感到體力大不如前。（葉志明攝）

身為鋼管舞創辦人嘅校長以及身為健身教練嘅Connie，一直以為自己體能不錯，但當《美麗40路》體能之巔後，都不敢懷疑自己之前是否過得太舒適；同樣有份參加體能之巔嘅Bonnie，坦言喜歡競爭，但只限對自己，所以當發現要抬米其實都幾擔心：「我唔鍾意硬碰硬去鬥，因為我唔知你出幾多力，但去到嗰日，可能因為我哋呢個年紀比較成熟？所以比賽時大家都係盡力、點到即止，唔會有批肘，呢個經驗係好好。」