迎風的青春劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《迎風的青春》陸劇又名(迎風)，有程小貓、程夢琰作為編劇，邢鍵鈞為執導，由孫千、翟子路、劉琳、田雨領銜主演的一套以現代青春為題材的電視劇。劇情於兩代人的故事中穿插，有年輕新生代演員搭檔喜劇老戲骨，其中出演賈代玉的劉琳在《父母愛情》、《父輩的榮耀》等經典年代劇中演技出眾，被譽為新一代的年代劇女王！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《迎風的青春》｜劇情大綱

劇情圍繞九十年代油田子女的日常生活，17歲的程苗苗（孫千 飾）和16歲的程芽芽（李卿 飾）出生於林七油田採油一廠，家族三代人都在油田工作，父親程鵬飛（田雨 飾）是一位耳鼻喉科醫生，而母親賈代玉（劉琳 飾）則負責車隊的後勤工作，他們從西北地區搬到了海邊的河坪鎮。到了九十年代末，苗苗對外面世界充滿了憧憬，她與青梅竹馬李肆（翟子路 飾）和好友胡秋敏（李羽桐 飾），計劃在高一暑假展開「去香港迎回歸」的冒險之旅，然而，計劃失敗告終，還差點賠上同學的性命，只能狼狽逃竄回到家中，讓母親十分生氣，之後程苗苗更面臨與李肆的友誼感情危機！另一方面，弟弟程芽芽在後山考古時，差點被誤認為是盜墓者。不料，通緝犯的女兒袁山青（漆昱辰 飾）插班到他的班上，芽芽主動地站出來為她護航，擋下其他人的敵意。姐弟二人的高中生活變得十分混亂，母親對此十分煩惱。同時，劇情也穿插了賈代玉與程鵬飛等父母老一輩在不同時期的人生回憶，回顧他們共同渡過的青春歲月和在油田的生活，以及兩代人之間新舊觀念的衝突和矛盾。劇集不但有濃濃的時代感，還演繹了年輕人勇於追求夢想，不畏時代束縛，在青春成長中迎風而上，充滿青春氣息。

《迎風的青春》播出時間｜最新追劇日曆

《迎風的青春》一共有32集，2024年9月9日起由CCTV-8電視劇頻道、愛奇藝播放。愛奇藝會員，首更4集，之後每日2集。CCTV-8每日更新2集。

《迎風的青春》｜演員人物關係圖

电视剧迎风的青春@Weibo

《迎風的青春》｜演員

孫千 飾 程苗苗

电视剧迎风的青春@Weibo

翟子路 飾 李肆

电视剧迎风的青春@Weibo

劉琳 飾 賈代玉

电视剧迎风的青春@Weibo

田雨 飾 程鵬飛