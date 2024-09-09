ViuTV女星洗濕護照上網求救　網民提三大秘技都不及呢個方法安全

洗衫最怕就是不小心洗爛了重要物品。曾參加《最後一屆口罩小姐選舉》、《偏食細路鬥大廚》等節目的ViuTV女星 米露迪，日前洗衫時就遇到一個恐怖經歷，連重要的護照也一拼洗了。她在threads上分享遭遇，貼出一張掛在架子上的護照「遺照」，問網民「係咪要申請新一本？係咪過唔到關？我打算用直髮夾燙直佢有冇用？」



ViuTV女星 米露迪 意外洗濕了護照，上網求解決方法。（threads截圖）

threads上網民相當熱心，紛紛提議用不同方法「拯救」濕水護照。有人分享親身經歷，表示自己用濕水整乾後的護照去倫敦時，就被關員懷疑，被帶進房間查問了足足兩小時，不過去美國時就順利通過。

ViuTV女星米露迪。（IG@melomelojai）

亦有人指，可以嘗試再次整濕本護照，再用報紙墊住，壓上重物後吸乾水份，令護照變正。也有人分享，可以放入冰格「雪硬佢」就可以抽乾水份，但就不保證護照內的電子晶片能如常與否，也有人表示曾使用燙髮夾燙直本護照。不過，大部分網民都不建議用風筒吃乾或自然曬乾的方法，表示會令護照內頁變皺。

ViuTV女星米露迪。（IG@melomelojai）

當然，如果時間允許，還是建議大家去入境處換一本護照更為可靠，皆因已經「整濕晒」的護照有機會被關員認為護照已經破損，而被當無效或被拒入境。如果人在外地不小心地，就好似 米露迪 一樣，幫護照「沖涼」又怎辦？有網民表示，可以帶同身分證、護照、錢，去就近的國家海外辦事處，辦理出入關證明。