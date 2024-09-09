Yolica 熱舞賀港鐵45歲生日 葛綽瑤月事成車站客務中心「常客」

慶祝，點先夠盡情？當然係 ALL in有齊女團、街舞同打氣應援喇﹗人氣青春三人組Yoyo葛綽瑤、Alice許寶恆、Sica何洛瑤，最近合體喺港鐵車廂拍攝廣告，更一同參與一系列任務，在片中又跳舞又玩遊戲，發放青春活力，盡情慶祝港鐵45周年﹗佢地仲大讚自己默契十足，順利過關：「我地其實好鍾意玩呢啲小遊戲，純靠天才波去玩就已經足夠，最大挑戰係個太陽，如果出太多汗熱到個妝都溶，化妝同事就慘喇！」

Yoyo仲話原來從少港鐵已經連繫住佢嘅生活，因為讀書時期靠港鐵代步，不時要向站內職員「求救」：「因為當時身體唔太好，撞啱月事不適都要向職員求助，慢慢成為各車站客務中心常客！真係唔好意思啊，但真係多謝佢地幫忙！」

整個港鐵廣告拍攝嘅過程，都充滿歡樂氣氛﹗Sica就笑言拍攝時就勾起過往喺車廂中嘅有趣經歷：「其實我細個果陣都會喺車廂練舞，一見到柱和玻璃反光就郁身郁勢喺到跳，完全冇難度。」Yoyo即時化身港鐵安全大使，叫Sica唔好教壞小朋友：「細個見到個哥哥咁樣玩，點知唔夠力整親，所以好危險！」

除咗大跳慶生舞夠合拍之外，Alice就話3人「等放飯」一刻同樣合拍：「肚餓呢啲就好夾，一齊餓到打鼓搞到收音師都聽到。」大家不妨睇多幾次廣告片段，睇吓佢哋三個邊個最落力最快肚餓？

喺港鐵45周年廣告入面，所有人都被佢哋三個一齊感染，齊齊喺列車中起舞慶祝，至於現實中三位又點慶祝生日？Yoyo就話生日與家姐生日「撞期」，所以每年都會返屋企齊齊慶祝。而Sica仲話自己喺「鐵路迷」，過去的生日專登去日本影路軌，認真夠瘋狂又盡情！難怪港鐵都搵佢哋拍攝今次廣告﹗