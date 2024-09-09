林峯澳門個唱嘉賓位位有驚喜　《數碼暴龍3》掀集體回憶

林峯以個黑色喱士造型登場

《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》前日（7日）正式開鑼，首場吸引不少圈中人到澳門捧場，游學修、陳苡臻、樂易玲、羅天宇、梁競徽等均是座上客，粉絲們準時入場期待「陳洛軍」大唱經典金曲，林峯先以黑白大褸襯黑色喱士造型升上舞台，以《愛不疚》打頭陣立即震攝全場，尖叫聲此起彼落，台上用布呈現出「風的形狀」，緊接曲風一轉，林峯帶領幾位男Dancers以《Hello》一曲大跳熱舞。今次林峯挑選以往甚少公開表演的作品，並表示：「小弟都唱咗好多年歌，冇聽過都睇過套劇。」當唱出20年前TVB劇集《天涯俠醫》主題曲《心呼吸》，粉絲即瘋狂尖叫，接着又唱出同年劇集《再生緣》的片尾曲《記得忘記》。

首場嘉賓是吳卓羲，兩人先合唱《別怪他》，阿峯自爆當年很想把《別怪他》據為己有。

除了重溫劇集的經典歌曲，當然少不了展示舞功的《Let’s Get Wet》、《Broken》、《Come 2 Me》、《Chok》，林峯更在舞台上盡騷男人魅力，期間帶領穿上透視裝的男性舞者大跳火辣舞步，引發尖叫聲不斷。

佘詩曼同林峯合唱《愛在記憶中找你》，阿峯更以以「我女朋友」來稱呼這位好拍檔，並表示早在一個月前已邀約阿佘做嘉賓。

時隔多年再開個唱，林峯特別重視跟歌迷之間的互動，多次走落台與觀眾拉近距離，籌備是次演唱會，他早已收集歌迷意見，選唱甚得民心的滄海遺珠；林峯自嘲經常唱錯歌詞，謂：「對白我就記得，歌詞我就成日唔記得。」接着驚喜唱出《數碼暴龍3》主題曲《馴獸師之王》，林峯坦言密集式歌詞對他而言頗有難度，但為滿足歌迷要求，決定首次在個唱上演繹這首陪伴大家成長的歌曲。