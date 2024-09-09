東張西望｜詐騙家族呃13位苦主共1600萬　 多藉口不停借錢再走佬

騙徒手法層出不窮，有苦主向《東張西望》申訴，被人「唔熟唔食」騙財，揭發事件已先後13位苦主受一對騙錢夫婦所騙，合供涉款近1600萬，更有苦主被淋紅油兼要申請破產。



兩名苦主向《東張西望》申訴被騙財。（影片截圖）

兩名苦主向《東張西望》申訴被騙財。（影片截圖）

李小姐（化名）向《東張西望》的主持人梁菁琳哭訴，2018年突然間收到中學同學Karen緊急求助，需要借20多萬應急。首先Karen借錢藉口是女兒需要換心，李小姐借錢給Karen，兩家人關係密切，Karen想跟李小姐合資公司賣閃石畫，karen稱自己是入境處職員，不方便有多於一張信用卡，遊說李小姐開一張個人信用卡入貨，若不幫忙就會俾人告。起初公司只經營閃石畫生意，後來更經營旅行團，雖然生意好但「只出冇入」！Karen一毫子亦沒有歸還給李小姐；李小姐兩年間共投入過百萬，但原來公司註冊並沒有她的名字。累計之下Karen欠李小姐400多萬，但始終未有還錢。

2020年閃石畫公司受疫情影響生意，當時Karen已欠李小姐400多萬，但仍然謂要在工廈開發餐廳業務，聲稱今次一定會還錢給李小姐，更使另一位苦主陳小姐（化名）被捲入騙局。陳小姐因慈善派飯而認識Karen，陳小姐最終亦受Karen慫恿下投資共65萬，但之後因為公司被「爆格」導致戶口不能使用，之後因家人有病向陳小姐借錢，陳小姐不但向財務公司借錢，亦向媽咪借30萬，然後再問哥哥借一百萬！Karen以不同方式拖延還款，最後訛稱被拘捕，最後一家人消失得無影無蹤，陳小姐才知道自己一直被騙。

陳小姐爆料指，聲稱公司被「爆格」導致戶口不能使用、還有開支票未能兌現，還偽造銀行訊息，以及搵人扮政府部門職員打畀陳小姐。（影片截圖）

陳小姐爆料指，聲稱公司被「爆格」導致戶口不能使用、還有開支票未能兌現，還偽造銀行訊息，以及搵人扮政府部門職員打畀陳小姐。（影片截圖）

陳小姐爆料指，聲稱公司被「爆格」導致戶口不能使用、還有開支票未能兌現，還偽造銀行訊息，以及搵人扮政府部門職員打畀陳小姐。（影片截圖）

有苦主被淋紅油。（影片截圖）

陳小姐透過不同方式搜尋Karen下落，期間才知道李小姐同樣是苦主，最後聯絡到Karen的大仔，才知道Karen夫婦及兩名女兒已經逃離香港，大兒子親口承認假扮特別部門職員打電話給其中一位苦主，最後兩名苦主向警方求助並以立案處理中。