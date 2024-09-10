網民爆同「玉女偶像」打招呼被藐嘴藐舌　花生友竟然估中係呢位？

能夠見到明星，對大部分人來說可能是一生人只會出現一次的經歷，尤其是當見到自己喜歡已久的偶像。雖然說大多數明星對粉絲都十分友善，但當中難免會有些對粉絲較冷淡的，令粉絲留下不好的回憶。

「玉女偶像」咁樣講真係唔係幾好。（threads截圖）

有一位任職國際聲音表達導師的網民Eva，她在threads上分享一段在電視台遇見「玉女」明星的經歷，就真的令她難堪又傷心了。她在threads上寫道，事緣她知道自己將會於訪問一位兒時偶像的「典型清純玉女」明星。當日她到場後見到「典型清純玉女」坐在一旁，就打算上前打招呼。

但令人難堪的事發生了，這位「典型清純玉女」見到網民後就藐嘴藐舌，視線由頭掃到落尾，然後說了一句：「哦，你就係嗰個乜嘢導師呀，咁嘅樣嘅！」 網民Eva在帖文中寫道：「嗰一刻我嘅兒時幻想完全破滅，佢呢種態度真係好難令人接受。」她更以「樣衰」同「衰樣」的分別，指這位「典型清純玉女」屬於「衰樣」一類，令人討厭，而且「生得幾靚都係冇用！」

留言變咗競猜遊戲。（threads截圖）

網民們就留言玩起競猜遊戲，有人猜「玉女」是不是「50歲多歲的小龍女」，不過網民Eva就說不是「冇訪問過姑姑呀」，又有猜「姓周？」，她又回答：「絕對唔係周，我冇訪問過周玉女，不要自作多情去做夢呀」。直到有網民留意：「係咪曾經同梁朝偉拍過拖 姓曾嘅」，她才用一個emoiji回答：「😜」，也有人問直接問：「姓曾？」她又回答：「Wow! 🤩 終於….. 哈哈哈👍🏻」，看來樓主已默認是曾姓藝人。

周慧敏有「玉女掌門人」之稱。。（資料照片）