MC張天賦成最年輕男歌手雲頂開騷　近距離接觸賦二代全場high爆

MC張天賦日前剛完成《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來⻄亞站》，成功創下新世代最年輕男歌手踏上雲星劇場舉辦個人演唱會的耀眼紀錄。

《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來⻄亞站》前晚（7日）假馬來西亞雲星劇場舉辦，唔少香港賦二代都有撐場。

演唱會起首，MC以一身型格造型由升降台出場，演唱由他親自作曲的新作《百萬大道》打頭陣為演唱會揭開序幕，隨後與舞者們帶來《OVERKILL》和 《THIS IS MC》兩首快歌，全場隨即high爆，台下歡呼聲不斷。

MC唱出第一首國語歌《September with You》。

緊接其後的自然少不了MC耳熟能詳的作品《記憶棉》、 《老派約會之必要》、《隔牆有耳》、《小心地滑》等多首代表作，他也帶來兩首今年推出的新歌《小心碰頭》及《百萬大道》，兩首新作均由MC自己作曲，足見其全方位非凡實力。另外，MC亦送上重新編曲的《喜劇之王》，加入自己個人色彩，既保留經典元素，同時亦給人耳目一新的感覺，令全場掌聲四起！

個唱尾聲，MC落台與賦二代握手。

演唱會尾聲，MC在演唱《時候不早》時，突然走到台下觀眾席與粉絲作零距離接觸，掀起全晚最高潮一刻，粉絲們興奮至極，紛紛與MC揮手擊掌互動。演唱會完結後，觀眾席仍encore聲不斷，一直未肯離去，在後台的MC都備受感動，特別重返台上進行encore環節，為歌迷送上最後一首歌，為MC出道前翻歌作品，在YouTube達過千萬點擊率，原唱祖籍馬來西亞李治廷的《尼古拉》，演唱會正式完美結束。