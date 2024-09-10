李海生病逝｜去年底離巢無綫享退休生活　效力40年最後現身呢套劇

於無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍集團保安員「申叔」的甘草演員李海生，今日（10日）驚傳死訊，消息已獲歐瑞偉證實。據悉，李海生因皮膚生毒瘡，導致背脊潰爛，引發細菌感染昨日（9日）在醫院病逝，享年83歲。李海生縱橫影壇逾半世紀，飾演過無數角色。李海生在入行前曾是爆肌健美先生，更是詠春高手。

在《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安員「申叔」，入行近40年的的李海生，12月底低調離巢退休。（影片截圖）

李海生入行近40年，是一位資深演員，1980年代加入TVB後多在劇集中飾演老年配角角色。他於去年12月低調離巢TVB，享受退休生活。今年1月有《愛回家之開心速遞》的演員都透露，李海生已有一段時間沒有開工拍攝，有消息指「82歲綠葉演員李海生已於上月正式離巢TVB，他為無綫效力接近40年。」他最後出現在熒幕上的作品是於劇集《逆天奇案2》中飾演田叔。

李海生電視作品劇照。(網上圖片)

李海生縱橫影壇40年，亦為招允詠春嫡傳高手，他的師弟狄龍介紹他給姜大衛，開始他的演藝之路。那時張徹導演剛開組「長弓電影公司」，他在拍過《電單車》(1974) 和《後山》(1975) 兩套電影後，才確定以演戲為事業。年輕時拍過不少邵氏作品，及後再加入TVB一直工作至今。網上曾流出一組李海生赤裸上身的健美照，原來他曾參選1963年舉行的「全港舉重比賽」以及「香港先生競選」。

海生叔過去是武術指導。(《愛‧回家之開心速遞》截圖)

李海生現在仍有教詠春，永不言休。(賴家俊 攝)

李海生高僧形象深入民心。（網上圖片）

經常在無綫電視劇中擔任甘草的李海生，本身也是武打演員，他在本片中以柳葉刀考驗三德的功夫，成為了全片的高潮之一。