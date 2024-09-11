佘詩曼激罕開金口唱鄭秀文金曲獲本尊嘉許：唯獨「阿佘」不可取替

「視后」佘詩曼（阿佘）去年主演的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，自此阿佘廣告節不停手，獲得世界各地的品牌廠商愛戴。阿佘與林峯於今年TVB劇集《家族榮耀之繼承者》第六度合作拍劇，並再次飾演情侶。二人多年來已建立默契，最近阿佘現身林峯演唱會擔任嘉賓合唱《愛在記憶中找你》，之後阿佘又獨唱了鄭秀文(Sammi)金曲《唯獨你是不可取替》，瞬間炒熱全場氣氛，其演出片段瞬間成為網民討論話題，阿佘精湛的歌喉甚至獲得Sammi在社交平台留言：「唯獨阿佘不可取替！」

阿佘與林峯於今年TVB劇集《家族榮耀之繼承者》第六度合作拍劇，並再次飾演情侶。（葉志明攝）

最近阿佘現身林峯演唱會擔任嘉賓合唱《愛在記憶中找你》。（IG圖片）

阿佘唱功獲好評

阿佘在演唱會上透露林峯其實早於一個月前邀請過自己擔任演唱會嘉賓，不過當時並沒有百分百答應，之後她指又再另外一個飯局遇到林峯，林峯則再次提起擔任表演嘉賓一事，阿佘笑說：「OK啦！OK啦！《愛在記憶中找你》嘛！」林峯立刻加碼回答：「唔係呀！想你唱多一隻呀！」阿佘繼續說：「真係唔掂喎！要幾耐呀！佢話愈耐愈好，冇辦法啦！所以今日我就喺度嘞！我係好驚嘅！」事後阿佘在社交網上載一系列演出時的照片，獲得網民留言激讚：「幾時開演唱會」、「唱得真係好好聽！」對於鄭秀文在社交網留言，阿佘亦有回覆寫上：「你啲歌真係好鬼難唱，但係又好鬼好聽囉！」

阿佘在演唱會上透露林峯其實早於一個月前邀請擔任演唱會嘉賓。（張祖銘攝）

阿佘激罕開金口唱鄭秀文金曲獲本尊嘉許。（IG圖片）

事後阿佘在社交網上載一系列演出時的照片。（IG圖片）