企業強人｜集商戰劇經典元素　陳豪、譚俊彥CP成焦點

《企業強人》開播在即。

《企業強人》主軸企業是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供，加上物流主題亦貼近港人近年的購買及消費模式，內容既真實亦貼地。「企業係由人建構出嚟嘅，如果要喺人同利益之間作出取捨，我一定會㨂前者」，呢句既係《企業強人》主角趙愷（陳豪飾）劇中無時無刻掛在嘴邊的對白，亦是劇集中心思想。

姜大衞今次絕對係演技大晒冷，不過到底佢係忠定奸？

監製透露《企業強人》正正集合了無綫三大經典商戰劇《大時代》、《馬場大亨》及《創世紀》的元素，當中陳豪的角色，便是《馬場大亨》黃日華飾演的李大有的延續，Marco說：「李大有同趙愷最大相同之處係嗰種天馬行空、敢於突破嘅精神，佢哋都係會做啲人哋從來唔敢、唔想同唔肯做嘅嘢，例如為咗激勵士氣，趙愷可以去到好盡，又或者佢願意不斷轉換經營模式。」至於《創世紀》在內地更至今擁有一定的影響力及代表性。

兩位已婚視帝組CP。

陳豪於劇中飾演的趙愷，是世代物流公司的主席兼CEO，為人正直、重情重義，有夢想、有熱誠，並視企業中逾15,000名員工為瑰寶，經常大方餽贈之餘亦予以360度體貼照顧，堪稱大老闆界天花板，譚俊彥飾演的徐道明曾是趙愷頭號愛將，及後轉職為投資公司成峰資本高級合伙人，更因某些原因介入世代物流；著重數據分析、擁更現代化管理概念的道明，生意頭腦及手段沒有一樣遜色於趙愷，與趙愷堪稱「企業雙雄」；不過由於二人想法及處事手法太迥異，關係時敵時友。昨晚（9日）劇集播出首輪宣傳預告，陳豪與譚仔施展渾身解數Chok到盡頭，在會議室的大枱上大搖大擺進行最強對壘，畫面既具張力亦不失幽默，似乎暗示了劇集的套路。