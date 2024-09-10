MC張天賦與經理人飛機倒瀉爆谷　即場道歉卻仍因一行為惹公關災難

MC張天賦日前剛完成《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來⻄亞站》，在社交平台分享搭飛機回程的短片，影低與經理人May姐在飛機上掟爆谷的過程，卻因而引起爭議。他大爆經理人倒瀉爆谷：「百厭May 自己食爆谷倒瀉 仲掉俾我 俾個空姐周到 」片中May姐將爆谷掟向MC，MC哈哈大笑，但亦有跟經理人連聲向幫手善後收爆谷的空中服務員道歉。

MC張天賦日前剛從雲頂回港。

MC貼出與經理人的影片，取笑她倒瀉爆谷，「俾個空姐周到」。（Threads@mcheung1201）

MC影住經理人執爆谷。（Threads@mcheung1201）

經理人將爆谷掟向MC。（Threads@mcheung1201）

MC哈哈大笑玩得好開心，但都有幫手執爆谷及向空姐道歉。（Threads@mcheung1201）

經理人都有執起爆谷，放在空姐手上的托盤。（Threads@mcheung1201）

原本May姐回應了：「自然反應 ！我自己都控制唔到架（㗎）」不過事件令網民群情洶湧，直指兩人「X客」、缺德，網民留言批評：「真係好笑咩？而家明點解飛機咁污糟啦，播safety demo又唔坐低睇喺度玩，個空姐過嚟唔係想周你玩爆谷，係想你坐底睇safety demo咋，點知過到嚟仲要執屎 真心慘」、「第一次見經理人幫藝人製造公關災難」、「新時代好得意，啲人係鍾意post自己做X客嘅證據上網」、「好在你係MC,其他人咁玩，say完sorry都俾人X到上天花板」。

而May姐今早已「知衰」回覆：「啱嘅啱嘅啱嘅，整污糟晒啲地方唔好呀嘛，sorry sorry sorry」不過有網民都認為其實最終MC和May姐都有清理好爆谷，並且有向空中服務員道歉，所以都不算太嚴重。

MC與經理人的行為被網民批評，經理人最初未知群情洶湧，表示是「自然反應」。（Threads）

有網民指MC冇教養和公德心，但亦有人指，既然他們有執返爆谷，都無傷大雅。（Threads）

網民認為即使執返爆谷，碎屑等都會影響下一位乘客。（Threads）