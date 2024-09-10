柳舟記｜口碑揮低多套暑期陸劇　張晚意王楚然洞房吻戲甜到漏

古裝愛情陸劇《柳舟記》備受好評，不但擠下多部大劇、榮登八月電視劇影響力冠軍，由張晚意和王楚然組成的「崔眠夫婦」亦圈粉無數，網民更要求兩人二度合作，可見該劇收視口碑雙豐收！劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可足本收看。

古裝愛情陸劇《柳舟記》在暑期陸期檔次成功突圍。

「崔眠夫婦」終於在結局前迎來大婚。

改編小說《嬌藏》，陸劇《柳舟記》講述了仰山第一寨主柳眠棠（王楚然飾）在一次打鬥中身受重傷，後被淮陽王崔行舟（張晚意飾）所救；醒來失憶的柳眠棠誤將崔行舟認作夫君，由此展開一段先婚後愛的奇幻之旅；「崔眠夫婦」也終於在結局前衝破難關迎來大婚，二人在洞房花燭上演甜蜜吻戲，讓不少觀眾直呼「都想戀愛了」！

「崔眠夫婦」也終於在結局前衝破難關迎來大婚，二人在洞房花燭上演甜蜜吻戲，讓不少觀眾直呼「都想戀愛了」！

在一眾芸芸暑期陸劇中，《柳舟記》除了以高糖戲碼突圍而出，男女主角勢均力敵的人物設定、彼此成就的成熟感情觀，尤其令女性觀眾看得份外投入，王楚然也憑「柳眠棠」一角成為「八月電視劇女性角色熱度」冠軍、張晚意則囊括「微博劇集角色吸粉榜Top1」、「八月最熱古裝角色Top1」，更有評論指「崔行舟」儼然已是他的演員生涯中難以超越的經典角色，再創事業高峰。

王楚然憑「柳眠棠」一角成為「八月電視劇女性角色熱度」冠軍。

繼爆款陸劇《長相思》後，張晚意再憑古裝愛情喜劇《柳舟記》取得空前成功，對此他坦言相當滿足：「崔行舟的雙重身份給了我更多創作空間，所以我每個階段都演得很過癮。」他亦笑言絕不擔心觀眾會比較兩部人氣作品：「我不太會擔心角色與之前所演過的有所相似，如果真的相似，我就不會選擇這個劇本了。」