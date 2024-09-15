專訪｜朱晨麗漏口風揭與富二代史昊洺關係　認傳統女人不排除閃婚

現年36歲的朱晨麗是2011年香港小姐冠軍，不但樣靚身材正，而且異性緣極旺，入行至今傳過多段緋聞戀情，感情生活一直受到外界關注。早前，朱晨麗接受了《01娛樂》訪問，除了大談來港打拼的辛酸血淚史外，當然不少得還有她的感情世界，朱晨麗親自回應了她與前無綫主席陳國強的緋聞，以及與何廣沛一段傳足6年的姐弟戀；還親揭與「富二代」史昊洺的「親密關係」。此外，朱晨麗還大爆，曾有不少男藝人特意借她做緋聞博見報，花生指數爆燈！



朱晨麗講起邊個咁冧滋滋？（葉志明攝）

否認獲前無綫主席陳國強「關照」

朱晨麗努力打拼多年，如今已躍升為一線花旦，在2018年至2020年間，更可以說是她的事業高峰，一口氣拍下《平安谷之詭谷傳說》、《棟仁的時光》、《特技人》、《兄弟》、《多功能老婆》、《大醬園》及《法證先鋒IV》，「戲」勢強勁，但《法證先鋒IV》後卻無預警下突然靜了下來，當時就有指因前無綫主席陳國強離職，令與其傳過緋聞的她「失寵」，上升勢頭被斷。朱晨麗否認傳聞，並笑說：「我應該未受寵到這樣，多謝大家的猜測，我都受寵若驚。沒有的，這個新聞都是大家猜測。（經常把妳們掛鉤一起會否感到煩擾？）很多人都有掛鉤，不只是我，都是新聞。事實是否，我們知道不是就是不是。」

朱晨麗稱與陳國強只是普通員工與老闆的關係，連朋友所算不上，有的媒體為寫而寫，「我很記得同一張相，兩年前又說我不懂人情世故，兩年後為了寫標題，又用同一張相，說我們常常都會坐在一起，但都是公司的餐廳，為寫而寫，很無謂。」

朱晨麗否認獲前無綫主席陳國強「關照」。（葉志明攝）

前無綫主席陳國強。（資料圖片）

親揭與「富二代」史昊洺關係

事業重上軌道同時，朱晨麗感情上似乎也有著落，去年傳出與「富二代」史昊洺拍拖，更一度傳出她已懷孕，但她否認懷孕傳聞，不過其後又被好姊妹陳煒踢爆「好事近」，令這段緋聞更加似層層。朱晨麗笑說：「她不是踢爆，她都不知情。她只是一個祝福，就是因為不知情，所以她以為這個祝福說出來，大家都會想希望我今年可以嫁得出，但是原來我之前有一個這樣的新聞，這樣套了下去。」

被好姊妹陳煒踢爆「好事近」。（資料圖片）

朱晨麗稱是美麗的誤會。（葉志明攝）

問到與史昊洺的關係？朱晨麗提起對方即甜笑滿面：「男仔朋友，我們關係都不錯的。」她表示兩人本來聯絡沒有這麼多，是自從第一次的新聞爆了出來，大家開始多了聯絡和溝通，一起想想如果下一次再被寫如何應對，「直到有一篇寫我大肚，這樣都可以？那又是他『硬食』。」問到大家發展到什麼程度？朱晨麗終漏口風：「比正常朋友再親近一點，如果普通朋友來說，因為我不是那麼多異性朋友，通常都是有空吃飯，但不會有下文。（跟史昊洺有下文？）跟他平時都會多些聯絡，因為有這麼多新聞打擾他，所以我要打給他說『不好意思，又出新聞』，很多時候他都會發訊息給我，說『怎樣？又輪到我了』。」

可感受到對方心意？朱晨麗說：「我怕騷擾到人家，因為他是圈外人，我怕連朋友都沒得做。我確定他一定是單真，我確定他一定是沒有結過婚，但始終人家都是很搶手的，這樣寫的話，人家未必會開心的。（可有發展機會？）隨緣。」

朱晨麗表示因為擔心會影響到對方，所以一有新聞就會互相信息，坦言兩人關係比正常朋友再親近一點。（葉志明攝）

史昊洺條件非常好，其父親是香港中華廠商聯合會會長史立德。

史昊洺年輕有為之餘，也是多隻馬匹的馬主。

自認傳統女人 不排除「閃婚」

朱晨麗曾說盼40歲前完成結婚生仔，但計劃趕不上變化，她說現在已經沒有想太多，年紀大愈急不來。不過朱晨麗自認也是一個傳統女生，都希望可以組織家庭，結婚生小朋友，「我渴望家庭。（但有愛情根基才能建立家庭？）可能是閃婚呢，很多人都閃婚，未必有一個根基。（想閃婚？）不是想，只是不排除有這個機會。」

朱晨麗自言平時比較宅，所以很少認識異性的關係，但如果遇到自己喜歡的人，她是會爭取機會的。（葉志明攝）

與何廣沛無不歡而散：現在是同事

至於問到與前緋聞男友何廣沛為何會由經常「放閃」甜到漏，最後弄得外界所說的不歡而散？朱晨麗表示：「你要問他。沒有不歡的，我們現在都是同事，見面又不會有什麼特別。我們在一起是因為合作《超時空男臣》和《大醬園》，都是有CP的關係，所以就綑綁了一起。（再見亦是朋友？）見到都是同事。Say Hello我沒問題。（一起吃飯呢？）我們經常在公司一起吃飯，如果私底下一起吃飯就不是太好，人家現在有女朋友。」朱晨麗又言之前與對方一起出席活動時並沒有刻意分開站，站位都是公司安排的。

朱晨麗與何廣沛因合作《超時空男臣》而傳出緋聞，這段緋聞傳足六年。（IG圖片）

兩人曾有一段時間經常放閃，甜到漏。（IG圖片）

曾有圈中人主動埋身自製緋聞

此外，異性緣極旺的朱晨麗，除了有傳她於2014年曾與百億電子大王劉紀明相戀外，也先後與李晉強、李逸朗、黃子恒、張智軒等圈中人傳過緋聞，但她大爆：「我都被人製造過緋聞，就是特意想和我製造一個緋聞，有很多個都是這樣，算了不開名，都是同行的。他們特意約妳出去，就是為了那張照片，然後變了一個緋聞，他們又可以見報，但是在我不知情的情況下，所以最後連朋友都沒得做。」

朱晨麗大爆曾有圈中人主動埋身自製緋聞博見報。（葉志明攝）